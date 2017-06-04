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到貨量少 菜價漲1成5

2017-06-04

〔記者林惠琴、黃建豪、林國賢、詹士弘、黃淑莉／綜合報導〕梅雨鋒面襲台，台北市果菜批發市場昨到貨量比預期減少一成，每公斤平均交易價格也漲約一成五，民眾常吃的高麗菜、小白菜、青江菜、菠菜、絲瓜、番茄都有一至五元不等漲幅。台北農產運銷公司代理總經理路全利指出，未來幾天葉菜類、花果類蔬菜都可能再漲價。

葉菜類、花果類可能再漲價

龍泉市場攤販說，雨下這麼大，人從前天就少，但菜暫時沒賣比較貴。路全利表示，台北市蔬果昨到貨量約一五四五噸，比原本預期的少，減量是因南投部分高山地區的道路受阻，產地蔬果沒辦法順利運下山。

路全利指出，根據向雲嘉彰投蔬果產區掌握消息，彰化、嘉義受這次梅雨鋒面的影響不大，反而是葉菜類產區的雲林降雨很大，已知部分菜園有積水情形，會直接影響到蔬果的品質和產量，南投區則是花果類受影響。

產地重創 蔬果泡水

雲林縣西螺、二崙蔬菜產地受暴雨重創，二崙農會秘書吳曜宇指出，葉菜類至少損失三成，菜價每公斤均價可能會漲至廿五至卅元，最快下個月才有復耕蔬菜採收。

昨在萬大、濱江批發市場顯見，菜類行情漲多跌少，昨平均交易價約每公斤廿三．五元，較前天的每公斤廿．四元，上漲約一成五；其中高麗菜、青江菜每公斤價格都小漲一元，苦瓜每公斤則漲三元、胡瓜每公斤更漲五元。

台北市市場處表示，北農已釋出購貯國產胡蘿蔔及馬鈴薯，並聯繫無受損等產區增量供應；另就各大超市通路，也由北農增加蔬菜供應，品項包括胡蘿蔔、洋蔥、菇菌類、玉米等，每日都會增供二至三成。

農糧署將視蔬菜供應量調配

農糧署表示，農民團體庫存根莖類及大宗蔬菜等冷藏蔬菜達一萬五千公噸，其中，該署掌握甘藍與結球白菜共三千公噸，胡蘿蔔、洋蔥與馬鈴薯共六百公噸，一旦市場出現蔬菜供應量不足，或是價格超出合理值時，會視需求情況調配釋出。

由於冬季、春季天氣穩定，胡蘿蔔、蘿蔔、洋蔥與馬鈴薯等根莖類蔬菜豐產質優，估計後續供應較去年充裕，消費者將可選購替代其他蔬菜。

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  • 再過十多天就可以收割的一期稻作嚴重倒伏，雲林農民心酸。（記者林國賢攝）

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  • 受梅雨鋒面影響，葉菜類、花果類蔬菜價格恐持續上漲。（記者黃建豪攝）

    受梅雨鋒面影響，葉菜類、花果類蔬菜價格恐持續上漲。（記者黃建豪攝）

  • 西螺地區蔬菜產區一片汪洋，葉菜泡水，損失慘重。（記者林國賢攝）

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  • 彰化溪州鄉一處菇寮因地勢低漥，雨水宣洩不及，菇寮成汪洋。（記者顏宏駿攝）

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  • 南投縣魚池鄉絲瓜生產專區，因豪大雨被淹成汪洋一片，令瓜農叫苦連天。 （記者謝介裕攝）

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