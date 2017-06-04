加油等等 台塑化明起降6角

2017-06-04

先別急著加油！台塑化昨宣布，週一（5日）凌晨一點起，調降汽油及柴油批售價格每公升0.6元。調降後參考零售價，92無鉛汽油每公升23.5元、95+無鉛24.9元、98無鉛27元、超級柴油每公升20.8元。

台塑化表示，石油輸出國組織（OPEC）未如預期擴大減產幅度、利比亞與奈及利亞的原油產量回升，加上美國宣布退出巴黎氣候協定、市場擔憂美國原油產量可能增加等因素影響，導致上週國際油價下跌；考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，決定調降汽柴油價格。

（記者鄭琪芳）