| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
割喉、貨車衝撞 倫敦橋至少1死20傷 全台持續大雨！ 6縣市發佈超大豪雨特報 PR 「職」劇場 男神手機秘密 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 生活

教學也玩跨界 用音樂讀徐志摩

2017-06-04

〔記者林曉雲／台北報導〕四百多名老師昨天齊聚台師大研習十二年國教新課綱教學法，跨領域學習成為王道。

國教新課綱教學法研習會

多位國文教師在分享時指出，他們嘗試把國文課教室變成電影院、音樂廳及美術課，跨領域結合讓學生從生活中體驗文學之美，也符合不同特質的學生學習所需。

比如熱愛旅行的台中市弘文高中老師陳唎㖿說，她帶領考完學測之後的高三學生進行「繪本走讀」，學生的專注與投入是課堂上最美的風景。

台南市大成國中老師謝思樺以「我所知道的康橋」為例分享，採取跨領域教學，結合國文與地理、生物、藝術、電腦等領域，例如徐志摩的康橋如果用音樂來表現，學生會想到哪首曲子？結果有學生想到韋瓦第的四季。

康橋一文的文字較難懂，謝思樺就請學生用繪畫的方式呈現，學生如果自己畫不出來，可找相關圖片，結合圖片和文字作有效學習；她也請學生比較康橋的書寫方法，比較旅遊書怎麼寫康橋？徐志摩又怎麼寫？讓學生感受文學的魅力。

藝術跨數學教案寫作工作坊的主題為藝術中的「碎形」，據此串連起相關的數學單元知識，例如「黃金比例」、「矩陣」、「相似形」、「對稱」及「數列」等，且橫跨國中與高中不同學習階段；自然領域倡導「吃喝享歡樂、生活即科學」，將生活與科學緊密相連，例如將蝶豆花溶液加上檸檬汁，成為有趣的酸鹼化學反應，不僅是好喝的飲料，也學習顏色與酸鹼值的關係；另將果醬和優酪乳混合物中加入液態氮進行急速冷卻，不僅保存營養價值，還可製造冰淇淋等。

廣告
  • 台南市大成國中老師謝思樺以「我所知道的康橋」為例分享如何將國文結合地理等跨領域教學。（記者林曉雲攝）

    台南市大成國中老師謝思樺以「我所知道的康橋」為例分享如何將國文結合地理等跨領域教學。（記者林曉雲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨鋒面洶洶來襲 雨彈狂炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早午餐✧馬鈴薯蛋餅
港式風味✧蜜汁叉燒
認識親子丼的由來！
好吃的香蕉怎麼挑？
轉寄

標題：教學也玩跨界 用音樂讀徐志摩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月4日‧星期日‧丁酉年五月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.