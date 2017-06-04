教學也玩跨界 用音樂讀徐志摩

2017-06-04

〔記者林曉雲／台北報導〕四百多名老師昨天齊聚台師大研習十二年國教新課綱教學法，跨領域學習成為王道。

國教新課綱教學法研習會

多位國文教師在分享時指出，他們嘗試把國文課教室變成電影院、音樂廳及美術課，跨領域結合讓學生從生活中體驗文學之美，也符合不同特質的學生學習所需。

比如熱愛旅行的台中市弘文高中老師陳唎㖿說，她帶領考完學測之後的高三學生進行「繪本走讀」，學生的專注與投入是課堂上最美的風景。

台南市大成國中老師謝思樺以「我所知道的康橋」為例分享，採取跨領域教學，結合國文與地理、生物、藝術、電腦等領域，例如徐志摩的康橋如果用音樂來表現，學生會想到哪首曲子？結果有學生想到韋瓦第的四季。

康橋一文的文字較難懂，謝思樺就請學生用繪畫的方式呈現，學生如果自己畫不出來，可找相關圖片，結合圖片和文字作有效學習；她也請學生比較康橋的書寫方法，比較旅遊書怎麼寫康橋？徐志摩又怎麼寫？讓學生感受文學的魅力。

藝術跨數學教案寫作工作坊的主題為藝術中的「碎形」，據此串連起相關的數學單元知識，例如「黃金比例」、「矩陣」、「相似形」、「對稱」及「數列」等，且橫跨國中與高中不同學習階段；自然領域倡導「吃喝享歡樂、生活即科學」，將生活與科學緊密相連，例如將蝶豆花溶液加上檸檬汁，成為有趣的酸鹼化學反應，不僅是好喝的飲料，也學習顏色與酸鹼值的關係；另將果醬和優酪乳混合物中加入液態氮進行急速冷卻，不僅保存營養價值，還可製造冰淇淋等。