抗癌、免洗腎仙丹？ 議員助理險送命

2017-06-04

誤信老鼠會 釀急性腎衰竭

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市有生技業者疑以老鼠會形式行銷生技食品，還大打北市聯醫副總院長璩大成名號，佯稱救活璩的母親，甚至可治癌症，讓糖尿病患免截肢、洗腎者不用再洗腎。長期洗腎的市議員助理桂嘉文誤信購買，吃了第二天就流鼻血，一個月後更發生急性腎衰竭，緊急洗腎才救回一命。

市長柯文哲昨下午在議會答詢時，要警察局「好好表現一下」，北市警察局長邱豐光說，已向法院聲請搜索票。

桂嘉文是市議員童仲彥的助理，今年四月中接觸到「600家族嚴選」老鼠會團體，自稱「張老師」的生技食品業者宣稱， 吃了他們的「保生生物系列」藥丸便可免洗腎，並佯稱與璩大成熟識，璩母曾因蜂窩性組織炎吃他的產品而被救回來。

偷打名醫璩大成招牌 誇大生技食品功效

童仲彥昨召開記者會痛批，張姓業者誇稱食品功效，涉嫌詐欺，更可能因此延誤患者就醫，鬧出人命，呼籲衛生局、檢警等相關單位應立刻啟動調查，並現場致電璩大成求證。對於自己莫名被當成活招牌，璩大成重話抨擊業者行為不可取。璩說，父親已過世，母親的身體很健康，他也根本不認識張姓業者。

童仲彥隨即打給業者張文聖，張男聲稱不認識璩大成，是認識璩媽媽，上個月還有聯絡，十七年前因蜂窩性組織炎吃他的產品有改善。張男辯稱，他的產品是食品，沒有強調療效，只是吃了身體狀況會比較好。

北市衛生局醫護管理處長何叔安表示，衛生局將立即對業者展開調查，包括釐清該業者販售藥品成分、有無宣稱療效、張文聖有無醫師資格，進行醫療行為等面向。何叔安說，若張男未具醫師資格執行醫療行為，依醫師法第廿八條，可處五年以下、六月以上有期徒刑，併科卅萬以上、一百五十萬以下罰金。

至於宣稱可治百病的「生技食品」，北市衛生局食藥處簡技周建銘說，若該產品檢出西藥成分，就是偽藥，可依藥事法廿條，處十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。另外，即使是食品，也不能宣稱療效，可依食管法廿八條，處五百萬元以下罰金。