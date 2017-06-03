心跳停止一小時 男子奇蹟被救回

2017-06-03

記者翁聿煌／新北報導

44歲洪姓男子去年底住院時，因為心、肺、腎多重器官衰竭心跳中止，經醫療團隊花費半小時搶救仍無效，醫師原本要放棄，但病患的母親及太太一直在床邊呼喚他且祈禱，沒想到竟然發生奇蹟，他的脈搏又出現微弱跳動，醫護人員積極搶救，在他心跳停止1小時後，又將洪先生從鬼門關前拉回來！

昨天洪先生返回雙和醫院，向醫護人員致謝，並表示：「未來會更珍惜活著的每一天！」

雙和醫院心臟內科醫師郝文瑞說，洪先生生活作息正常，但因為長期慢性腎臟病，連帶心、肺功能不佳，去年11月首次到雙和醫院門診時，就建議他要住院治療，但他因工作未立即入院。去年底因為心肌梗塞被送醫急救，才剛住進加護病房，就突然停止呼吸、心跳。

郝文瑞說，因為當時完全沒有心跳，所以無法使用電擊器，醫護人員進行心肺復甦術急救，但是半小時都沒動靜，依一般經驗，如果急救半小時仍沒恢復心跳，就算救回來腦部也會因為缺氧過久，造成損傷或後遺症。

但是洪先生的母親和太太緊握他的手，在他身旁聲聲呼喚和祈禱，醫護人員也在儀器上發現微弱心跳，趕緊重新恢復急救，歷經1個半小時，他持續心跳，醫護人員接著為他裝上葉克膜，並進入心導管室治療，當時3條冠狀動脈全部阻塞，經過手術打通及裝支架後，洪先生在醫院住2個多月才康復返家。

胸腔內科醫師陳冠元說，洪先生在醫護人員細心照顧下，沒有任何後遺症，研判應與還算年輕及存活意志力強有關。