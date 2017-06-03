| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中南部雨彈來襲 5縣市發布超大豪雨特報！ 嘉義山區4鄉鎮全面停班停課 竹崎鄉多校停課 雨勢太大！ 雲林緊急宣布停班停課 豪大雨不斷 全台6/3停班課資訊（不斷更新）
 首頁 > 生活

心跳停止一小時 男子奇蹟被救回

2017-06-03

記者翁聿煌／新北報導

44歲洪姓男子去年底住院時，因為心、肺、腎多重器官衰竭心跳中止，經醫療團隊花費半小時搶救仍無效，醫師原本要放棄，但病患的母親及太太一直在床邊呼喚他且祈禱，沒想到竟然發生奇蹟，他的脈搏又出現微弱跳動，醫護人員積極搶救，在他心跳停止1小時後，又將洪先生從鬼門關前拉回來！

昨天洪先生返回雙和醫院，向醫護人員致謝，並表示：「未來會更珍惜活著的每一天！」

雙和醫院心臟內科醫師郝文瑞說，洪先生生活作息正常，但因為長期慢性腎臟病，連帶心、肺功能不佳，去年11月首次到雙和醫院門診時，就建議他要住院治療，但他因工作未立即入院。去年底因為心肌梗塞被送醫急救，才剛住進加護病房，就突然停止呼吸、心跳。

郝文瑞說，因為當時完全沒有心跳，所以無法使用電擊器，醫護人員進行心肺復甦術急救，但是半小時都沒動靜，依一般經驗，如果急救半小時仍沒恢復心跳，就算救回來腦部也會因為缺氧過久，造成損傷或後遺症。

但是洪先生的母親和太太緊握他的手，在他身旁聲聲呼喚和祈禱，醫護人員也在儀器上發現微弱心跳，趕緊重新恢復急救，歷經1個半小時，他持續心跳，醫護人員接著為他裝上葉克膜，並進入心導管室治療，當時3條冠狀動脈全部阻塞，經過手術打通及裝支架後，洪先生在醫院住2個多月才康復返家。

胸腔內科醫師陳冠元說，洪先生在醫護人員細心照顧下，沒有任何後遺症，研判應與還算年輕及存活意志力強有關。

廣告
  • ▲洪先生（右3）和雙和醫護人員一起慶祝重生。（記者翁聿煌攝）

    ▲洪先生（右3）和雙和醫護人員一起慶祝重生。（記者翁聿煌攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃大餐✧紅酒嫩豬排
好清爽✧韓式泡菜
甜湯✧古早味綠豆蒜
泡過的茶包有妙用！
轉寄

標題：心跳停止一小時 男子奇蹟被救回


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月3日‧星期六‧丁酉年五月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.