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《謠言終結站》網傳血壓標準有分齡 醫師：沒有這回事

2017-06-03

記者林彥彤／台北報導

定期量血壓可預防日後罹患心血管疾病的風險，不過近日通訊軟體LINE上卻流傳「血壓標準有分年齡層」，並指稱「收縮壓的標準算法應為（82+年齡），並舉例以70歲民眾為例，其標準血壓就應為152mmHg」。對此，心臟內科醫師表示，完全是謠言，無論年齡層為何，收縮與舒張壓標準皆一致，最新指南是都不宜分別超過120/80mmHg（毫米汞柱）。

台大醫學院附設醫院心臟內科主治醫師林俊立指出，過去幾年美國的高血壓指南是朝放寬血壓值的方向制定，那時訂的血壓標準是，收縮與舒張壓標準應不宜分別超過140/90mmHg，針對年齡較大的民眾，甚至還曾放寬到收縮壓150mmHg以下。

不過，近幾年美國大型研究發現，在安定的情況下（即測量人平時在家裡沒有做事的情況），收縮與舒張壓若能控制在120/80mmHg，其日後罹患心血管疾病的風險可降低20%。

林俊立說，中華民國心臟學會和台灣高血壓學會今年下修標準，無論年齡為何，收縮與舒張壓都不宜分別超過120/80mmHg，並提醒高齡族群要嚴格控制血壓。

林俊立提醒，高血壓早期無明顯症狀，青壯年也有罹患高血壓的風險，因此唯有養成每日定時測量血壓習慣，才可早發現、早治療。

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  • ▲醫師提醒18歲以上民眾每年至少量一次血壓。（記者林彥彤攝）

    ▲醫師提醒18歲以上民眾每年至少量一次血壓。（記者林彥彤攝）

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