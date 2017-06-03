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有機不有機？ 流動清水洗淨最重要！

2017-06-03

文／倪曼婷

提到「有機食品」，一般人常會想到價格較高，可能營養價值較高，而根據農委會的資料顯示，有機農業是遵守自然資源循環永續利用原則，不允許使用合成化學物質。

有機農產品在販售前，國產農產品須先獲得台灣有機農產品CAS標章，並通過農委會認證的有機農產品驗證機構認證後，才可標註為有機產品；進口農產品及農產加工品則需經過國家或國際有機認證機構認證，並且要有核發的有機標示同意文件。

至於有機農產品的營養成份是否較高？目前並沒有資料指出它的營養成份和一般農產品有明顯差異。倒是有機農產品的農藥使用量較低或沒有，及抗生素殘留較少。

但無論是有機農產品或者是一般農產品，都建議要以流動的清水直接洗淨。

◎以下示範一道「蔬什錦」︰

●食材（約4人份）︰甜豆150克、鴻喜菇150克、紅椒50克、黃椒50克、蝦乾110克、油1.5湯匙、鹽適量。

●製作過程︰將甜豆剝絲、甜椒切絲、蝦乾泡軟後（約20分鐘）備著。

熱鍋後，倒入油1.5湯匙，轉中火，依序放蝦乾、甜椒、甜豆，加入適量水，再放鴻喜菇入鍋中翻炒，之後調味即可上桌。

（作者為彰化基督教醫院營養師）

健康小叮嚀

●減少使用鹽量，過量攝取鈉易導致高血壓。

●用油須避免使用動物油。

●蔬食須避免過度烹調，以免失去原味。

（倪曼婷）

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  • ▲蔬什錦。（照片提供／倪曼婷）

    ▲蔬什錦。（照片提供／倪曼婷）

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