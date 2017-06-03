一生奉獻偏鄉醫療 挪威牧師獲肯定

2017-06-03

〔記者黃邦平／台北報導〕客家委員會昨公布「二○一七客家貢獻獎」得獎名單，其中，挪威籍牧師尤約翰一生奉獻給台中東勢醫療長達半世紀，關懷偏遠山城老人照護，獲得肯定。

今年十位得獎者為「終身貢獻獎」曾貴海及羅肇錦、「傑出成就獎—語言、文史、文學類」何石松及利玉芳、「傑出成就獎—公共事務及海外推廣類」鄧幸光、溫彩棠及尤約翰；「傑出成就獎—學術、藝術、文創產業類」胡泉雄、張維安；及「評審團特別獎」林炳煥。

曾貴海是客家詩人，曾促成六堆「楊氏宗祠」獲核定為三級古蹟，推動建構全國第一條「台灣文學步道」，參與美濃「反水庫護鄉運動」。

羅肇錦是客語研究先驅，撰寫最早客方言學位論文《瑞金方言研究》，也著有《台灣四縣客語語法》，參與合編《客話辭典》；一九八八年在「還我母語大遊行」宣讀「祭國父文」，是最早全篇客家話撰寫的作品。

何石松編撰多部客語辭庫、教材及書籍，首創醫護客語課程；女詩人利玉芳致力客家文學創作，融入客家意識，豐富女性母語詩的領域。鄧幸光在巴西推廣客語文學，發行刊物、籌辦大型集會；溫彩棠積極在非客家原鄉推廣客家文化，推展客家美食。

挪威籍牧師尤約翰奉獻偏遠山城醫療，還完整記錄早年東勢的常民文化。客家歌謠大師胡泉雄以研究、改良及推廣山歌為一生志業；交通大學客家文化學院院長張維安長期投入客家學術研究與教學，培育客家研究的高階人才。

今年三月辭世的客家表演藝術國寶林炳煥一生無怨無悔奉獻給「撮把戲」、客家戲曲和客語文化，獲頒評審團特別獎。