| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嘉義山區4鄉鎮全面停班停課 竹崎鄉多校停課 雨勢太大！ 雲林緊急宣布停班停課 豪大雨不斷 全台6/3停班課資訊（不斷更新）
 首頁 > 生活

一生奉獻偏鄉醫療 挪威牧師獲肯定

2017-06-03

〔記者黃邦平／台北報導〕客家委員會昨公布「二○一七客家貢獻獎」得獎名單，其中，挪威籍牧師尤約翰一生奉獻給台中東勢醫療長達半世紀，關懷偏遠山城老人照護，獲得肯定。

今年十位得獎者為「終身貢獻獎」曾貴海及羅肇錦、「傑出成就獎—語言、文史、文學類」何石松及利玉芳、「傑出成就獎—公共事務及海外推廣類」鄧幸光、溫彩棠及尤約翰；「傑出成就獎—學術、藝術、文創產業類」胡泉雄、張維安；及「評審團特別獎」林炳煥。

曾貴海是客家詩人，曾促成六堆「楊氏宗祠」獲核定為三級古蹟，推動建構全國第一條「台灣文學步道」，參與美濃「反水庫護鄉運動」。

羅肇錦是客語研究先驅，撰寫最早客方言學位論文《瑞金方言研究》，也著有《台灣四縣客語語法》，參與合編《客話辭典》；一九八八年在「還我母語大遊行」宣讀「祭國父文」，是最早全篇客家話撰寫的作品。

何石松編撰多部客語辭庫、教材及書籍，首創醫護客語課程；女詩人利玉芳致力客家文學創作，融入客家意識，豐富女性母語詩的領域。鄧幸光在巴西推廣客語文學，發行刊物、籌辦大型集會；溫彩棠積極在非客家原鄉推廣客家文化，推展客家美食。

挪威籍牧師尤約翰奉獻偏遠山城醫療，還完整記錄早年東勢的常民文化。客家歌謠大師胡泉雄以研究、改良及推廣山歌為一生志業；交通大學客家文化學院院長張維安長期投入客家學術研究與教學，培育客家研究的高階人才。

今年三月辭世的客家表演藝術國寶林炳煥一生無怨無悔奉獻給「撮把戲」、客家戲曲和客語文化，獲頒評審團特別獎。

廣告
  • 客委會主委李永得肯定客家貢獻獎獲獎者都是實至名歸，也感謝所有客家工作者認真、熱情的奉獻。（客家委員會提供）

    客委會主委李永得肯定客家貢獻獎獲獎者都是實至名歸，也感謝所有客家工作者認真、熱情的奉獻。（客家委員會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃大餐✧紅酒嫩豬排
好清爽✧韓式泡菜
甜湯✧古早味綠豆蒜
泡過的茶包有妙用！
轉寄

標題：一生奉獻偏鄉醫療 挪威牧師獲肯定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月3日‧星期六‧丁酉年五月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.