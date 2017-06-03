降落悠哉看報 空姐被炒有理

2017-06-03

〔記者楊國文／台北報導〕有廿八年資歷的美商達美航空張姓女空服員，四度被查獲未執行航班勤務，三年前一次飛機降落時，還在座椅上優閒看報紙，未做好清艙檢查，遭公司以違反飛航安全且情節重大為由解僱。張女指控公司違法解僱，訴請復職，並按月支付九萬多元薪水，高等法院認定達美航空解僱有理，昨判張女敗訴。

張女自七十五年起擔任西北航空空服員，西北航空與達美航空合併後，她九十九年起改任職達美航空，但達美航空指稱，張女狀況不斷，九十年、九十八年受僱西北航空時，因故未執行勤務，遭公司發出警告函；受僱達美航空後，又在一○二年、一○三年三月發生未執行航班勤務事件，公司二度發出書面警告，告知「這是非常嚴重的違規行為」，明示若未改善，不排除終止勞動契約。

達美航空指出，一○三年十二月，張女在飛行勤務降落關鍵時刻，竟然坐在椅子上看報紙，飛機下降前，也未依規定查看走道有無掉落物品、未查看乘客是否繫好安全帶等清艙檢查，甚至旅客未全部下機，張女就早一步離艙去買隱形眼鏡藥水，遭同機主管側錄為證。達美航空一○四年一月將她解僱。

張女主張，縱使有違規情事，其情節並非重大，質疑公司解僱不合法，打官司要求應給予復職，並按月支付她九萬多元薪水。

高等法院採信達美航空主張，認定航機起降期間是最重要的關鍵時刻，必須做好飛安工作，張女無法改善其「疏忽」的工作態度，欠缺擔任空服員對飛安認知及喪失確保飛安的基本態度，達美航空解僱有理，判張女敗訴，全案仍可上訴。