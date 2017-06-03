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冷凍肉竄改效期 流入法蘭克肉舖子

2017-06-03

〔記者何玉華／新北報導〕專營冷凍肉品的統賀公司，涉嫌竄改進口肉品有效期限，將牛肉、牛小排、羊排等產品效期延長一年，新北市衛生局會同新北市調查處人員，兵分三路搜索統賀公司及其兩處租用的倉庫，共封存問題產品約一萬零兩百六十公斤，初判約有一千五百公斤流入市面，主要流向直營的「法蘭克肉舖子」、雙北地區火鍋店及燒肉店，全案將移送新北地檢署偵辦。

效期2年變3年 逾萬公斤肉品被封存

此外，由於近來查獲多起冷凍寄倉庫貯存逾期食品，新北市衛生局規劃七月一日起實施「食品冷凍倉庫清查專案」，針對轄內設有冷凍庫及提供寄倉庫服務的冷凍物流業者，全面稽查是否有貯放逾期產品。

新北市衛生局食品藥物管理科長劉君豪表示，五月初例行查核時，發現統賀囤有過期的牛、豬肉產品約廿公斤，當場要求銷毀，進一步追查發現疑有其他竄改行為，連兩日會同調查處人員，兵分三路搜查統賀及租用的外倉：華漢冷凍及順億興冷凍公司。

搜查發現「去骨牛肉（草飼和牛前腿心）」、「去骨牛肉（草飼和牛背肩）」、「草飼和牛帶骨牛小排」及「一級羔羊排」四項產品的有效日期疑遭竄改。劉君豪解釋，業者提供的進口報關單資料是二○一五年進口，有效期兩年，推估肉品應該在今年四月到期，但「去骨牛肉」及「草飼和牛帶骨牛小排」標示的效期卻都是二○一八年四月十八日；「一級羔羊排」製造日期標示一○五年十一月十九日，保存期限一年，都明顯不相符。

另貯放在華漢的「124CH背肩（草飼和牛）」已在去年三月廿三日到期，逾期超過一年。現場總計封存問題產品約一萬零兩百六十公斤。

劉君豪說，已要求通知下游廠商辦理下架回收違規產品，並公布合理的退費機制。

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  • 新北市衛生局封存統賀公司涉嫌改標的食品。（新北市衛生局提供）

    新北市衛生局封存統賀公司涉嫌改標的食品。（新北市衛生局提供）

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