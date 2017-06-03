原民凱道陳抗百日 警趁雨驅離

2017-06-03

〔記者黃邦平、蘇芳禾／台北報導〕抗議傳統領域劃設法排除私有地，原住民團體在總統府前凱達格蘭大道抗議滿一百天，昨天上午在滂沱大雨中被警方強制拆除帳篷、驅離。

遭驅離民眾反諷，各地災情頻傳，還動用警力急著驅離，背後到底有多龐大的利益？總統府發言人黃重諺表示，原民會等相關單位持續跟各方溝通，希望總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會在內的協調機制能夠有更聚焦討論。

警方昨上午十一時左右開始拆除在車道上的物品。發起抗議的阿美族紀錄片導演馬耀．比吼透過臉書直播，批評號稱是「最會溝通的政府」，卻只會派警察來溝通。另一位抗議者歌手巴奈．庫穗也被廿多名警力包圍。

警稱佔據車道 影響交通

警方強調，這些團體長期違法佔據車道、影響交通，勸導無效，後來申請五月廿七、八日集會，事後警方已口頭告知使用結束應恢復道路通行，原民團體仍放置帳篷、獨木舟等物品佔據車道，昨天才會強制清除。

原民會三月頒布的「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，規定原住民傳統領域範圍，今後土地開發、資源利用、生態保育及學術研究，都應諮商並取得原住民族或部落同意或參與，原住民也可以分享相關利益，面積廣達八十萬公頃；但辦法中只限定在公有地。這些原民團體認為排除私有地，傳統領域因此少了一百萬公頃，根本不是正義。

原民會最近幾天接連由兩位政務副主委到凱道溝通，強調會依據總統指示，儘速將傳統領域涉及私有地的處理方式，明訂在「原住民族土地及海域法草案」中，也呼籲抗議團體回到原鄉部落。

歌手那布說，一百萬公頃土地不是給原住民的，而是期待民進黨政府執政帶來轉型正義，承認這些土地屬於原住民的文化權。