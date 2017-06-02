蔬果吃不夠 上班族便秘易怒

記者吳亮儀／台北報導
便秘導致「結屎面」、心情易怒！台灣營養基金會調查，約86%的上班族吃得太精緻且蔬果不足，甚至還有近4成的上班族有不吃早餐的壞習慣，這也容易導致便秘。
這項「便秘與情緒表現」問卷調查對象是1311名台灣地區25歲以上的上班族，便秘的定義為「排便頻率為4天以上排一次、或排便時要出很多力氣、或一週內超過一次以上曾排出硬球狀或香腸狀的糞便」。
結果發現，高達52.9%的便秘上班族容易苦惱和易怒、42.2%的便秘上班族常感到緊張不安、40.4%的便秘上班族對自己缺乏自信、38.9%則感覺憂鬱與心情低落。
針對早餐重要性，英國期刊《Nutrients》公布一項研究指出，連續攝取14天的高纖早餐可幫助腸道蠕動，同時增加正面情緒、減輕壓力及降低焦慮不安的情緒。
起床後先喝水叫醒腸胃
台北中山醫院家醫科醫師陳欣湄建議，早上起床後是排便的好時機，若真的很難坐下來吃早餐，可以睡前在床邊放300CC開水，起床後先喝一杯「叫醒」腸胃，促進蠕動。
陳欣湄說，每人每天喝水量應為「體重乘以30」毫升，並且多吃富含纖維質的蔬果，盡量養成運動習慣，或按摩肚子刺激腸胃道蠕動。
台灣營養基金會執行長吳映蓉說，現代人生活忙碌，三餐定時似乎成了難以達成的目標，多數上班族易忽略早餐，早餐食物的選擇有待改進。
台灣營養基金會也提醒，早餐選擇白饅頭、麵包、蛋餅等食物，或精緻加工的白飯、糯米飯、蘿蔔糕等，這些食物多是經過精緻程序，降低穀類食物原有膳食纖維比例；建議應在早餐添加蔬果、選擇高纖穀物。
吳映蓉建議，麥麩是高纖早餐好選擇，每份45公克的高纖麥麩可提供12公克的膳食纖維，早餐一餐即可達到每日所需膳食纖維攝取量的48%，並促進腸胃蠕動，減少有害物質停留。