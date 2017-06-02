澎湖空難 高勤官、塔台一審無罪

2017-06-02

〔記者劉禹慶、楊媛婷／綜合報導〕一○三年奪走四十九條人命的七二三復興澎湖空難（見圖，資料照），當天執勤的前空軍馬公基地高勤官荊元武、馬公塔台管制員李佳峯，昨經澎湖地方法院一審判決無罪，判決書認為，復興正副駕駛李義良、江冠興未依標準程序降落，才是釀成事故的主因。澎湖地檢署表示，將再研究是否上訴。

法院認定：機師未依ＳＯＰ釀禍

判決書指出，一○三年七月廿三日復興GE222班機自高雄國際機場起飛，正副駕駛李義良、江冠興連同機組員乘客五十八人，飛往馬公機場。荊元武時任空軍馬公基地高勤官，決定馬公機場跑道使用方向，李佳峯則是民航局馬公機場塔台管制員，負責提供在空航機氣象資料及頒發飛機起降許可。

由於當時天候不佳，興航駕駛提出希望由非精確進場系統二○跑道，改為配置有儀器降落系統（ILS，有距離、方向及下滑角導引）的○二跑道降落，但荊元武遲未同意；李佳峯也未將十九時○一分至十九時○六分，關鍵五分鐘，能見度突由一千六百公尺下降至六百公尺，已遠低於二○跑道下降標準八百公尺的資訊，通知正副駕駛，澎湖地檢署依業務過失致死將兩人提起公訴。

不過，澎湖地院認為正駕駛李義良與副駕駛江冠興，未依飛航程序執行進場程序，才是班機失事主因，荊元武遲未准予更換跑道降落及李佳峯未提供驟降氣象資料，則無直接因果關係，判決兩人無罪。

民航局：與飛安會調查相符

民航局表示，尊重法院判決，飛安會調查也指向當時正副駕駛未遵守ＳＯＰ標準作業程序而有責任。

民航局指出，自澎湖空難後，民航局也針對不同業者常出現的缺失，增加直接由該局檢查員執行機師模擬機考驗，演訓時搭配各種情況題，加強找出飛行技術問題要求改善。