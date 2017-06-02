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違法清運毒油泥 中橡廠長交保

2017-06-02

〔記者黃良傑／高雄報導〕生產碳煙的中橡高雄廠，原應將多達三百噸含鉛、鉻等重金屬濃度超標有害事業廢棄物，交由甲級清除、處理業者，卻為了省差額二百萬元，當成一般事業廢棄物交由乙級業者清除，違反廢清法，遭檢警搜索。何姓廠長昨被移送法辦，以五十萬元交保，環保局也連開三張罰單，共裁罰十八萬元。

為省兩百萬 當一般事業廢棄物處理

中橡高雄碳煙廠十一號原油貯槽，因槽體老舊須拆除重建，去年六月間，廠方僅委託乙級業者清除，處理十一號原油貯槽底廢油泥等有害事業廢棄物，自去年六月至同年九月底止，乙級業者指派不知情的司機，載運槽內的廢油泥至台南新市區業者承租的場址置放。

高市環保局去年八月稽查中橡廠區，採樣槽底油泥，發現含苯成分0.5ppm超出標準甚高，已非一般事業廢棄物，認定屬有害事業廢棄物。

檢警於上月廿六日持搜索票至高市、南市等七處搜索，查扣千餘桶有害廢棄物廢油泥，發現該碳煙製造廠的十一號原油貯槽內，存放的原油含超標濃度的鉛、鉻等重金屬，油泥也驗出苯和1.2-二氯乙烷，屬於有害事業廢棄物。

中橡表示，油品供應商所提供的物質安全資料表，以及品質檢測報告書中，並無有害物質存在，堅稱混合物應不含環保局所驗出的苯和1.2-二氯乙烷。

高雄環保局強調，廢油泥確定驗出有害物質，不排除是槽內摻混溶劑造成，因廢清計畫書未新增有害事業廢棄物，形同未誠實申報，連開三張罰單，各罰六萬元。

經檢察官訊問後，認定何姓廠長觸犯廢清法嫌疑重大，當庭諭知五十萬元交保，其餘請回。

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  • 中橡高雄廠將含金屬有害事業廢棄物，當成一般廢棄物清除處理，節省200萬費用，何姓廠長以50萬元交保。（記者黃良傑翻攝）

    中橡高雄廠將含金屬有害事業廢棄物，當成一般廢棄物清除處理，節省200萬費用，何姓廠長以50萬元交保。（記者黃良傑翻攝）

  • 中橡高雄廠將含金屬有害事業廢棄物，當成一般廢棄物清除處理，節省200萬費用，何姓廠長以50萬元交保。（記者黃良傑翻攝）

    中橡高雄廠將含金屬有害事業廢棄物，當成一般廢棄物清除處理，節省200萬費用，何姓廠長以50萬元交保。（記者黃良傑翻攝）

  • 中橡高雄廠將含金屬有害事業廢棄物，當成一般廢棄物清除處理，節省200萬費用，何姓廠長以50萬元交保。（記者黃良傑翻攝）

    中橡高雄廠將含金屬有害事業廢棄物，當成一般廢棄物清除處理，節省200萬費用，何姓廠長以50萬元交保。（記者黃良傑翻攝）

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