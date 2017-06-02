不堪虧損 女書店七月熄燈

2017-06-02

〔記者凌美雪／台北報導〕開業廿三年的女書店，不堪長期虧損，昨天宣告將於七月一日起結束門市營運。

雖然有六百多個女書之友情義相挺，仍挺不過每個月五到七萬元的虧損，女書店店長楊瑛瑛說，透過股東們在五月二十一日會議上所做的決定，設下停損點，「先進行債務重整。七月股東會選出新的經營者，期待能有一個重新開始的可能性。」這不是「句點」，只是暫時畫一個「逗點」。

女書的網路書店、臉書、部落格及出版，都不會停止。門市停止營運之後，店址保留，功能轉變為「出版社」性質，讀者依舊可以到這裡選書。

華文世界首家女性主義書店 開業23年

女書店於一九九四年創立，台大社會系副教授范雲當時仍是台大學生，她形容，女書店的出現，對於女性運動及性別平權的啟蒙猶如荒漠甘泉，對門市將暫時熄燈，「遺憾、難過也感嘆。」范雲說：「台灣成為亞洲第一個婚姻平權的國家，在性別平等上的成就，女書店也貢獻不少力量。」

女書店雖是華文世界第一家女性主義書店，但首位女書之友，其實是住在板橋的一位男性醫師，「五十五位股東之中，有三位是男性。」因多數是小額投資，無力挽救日益擴大的虧損。

此次為度過資金困難問題，五月曾發起「一千元買書挺女書」活動，連香港詩人黃裕邦也自費以活版印刷做了一百一十一份限量紀念詩卡，將販售所得全數捐予女書店，可惜仍難以彌補龐大的財務虧損。

楊瑛瑛說：「到谷底了，我相信若有年輕世代帶進新的創意與行銷概念，將來或許可以全新的面貌再出發。」