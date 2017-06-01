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中西醫併治眩暈 中風機率減半

2017-06-01

記者蔡宗勳／嘉義報導

眩暈病患除了要忍受發作時，天旋地轉的痛苦，且中風機率高達1/4。嘉義大林慈濟醫院中醫部主任葉家舟用11萬筆因周邊型眩暈住院病患的全國健保資料庫，進行長達15年追蹤，發現配合中醫治療，眩暈病人中風機率減半，研究報告已刊登在國際知名醫學期刊《民族藥理學（Journal of Ethnophmarcology）》。

葉家舟是從1998年至2007年這10年間的健保資料庫中，找出11萬2458名周邊型眩暈因而住院的病患，其中有5萬3203例（47.31%）眩暈患者曾接受中醫藥治療，之後再從2008年持續追蹤到2012年。

經前後15年追蹤分析，比較兩組中風比率，發現未接受中醫治療的眩暈患者發生中風機率25.71%，有接受中醫治療的眩暈患者則是13.1%，也就是中風機率大減近半。

葉家舟表示，中醫會依病人發病時的症狀差異及體質進行病症分類（辨症論治），主要分為「虛」、「實」兩類，臨床以虛症居多，如氣血虧虛，肝腎陰虛所引起的眩暈屬於虛症，多見於慢性貧血、慢性肝炎、耳源性眩暈等；痰濕郁遏或肝陽化火，造成的眩暈則屬於實症，多見於高血壓、精神官能症、中風前兆等。

葉家舟強調，台灣每年約有70萬人次的病人因眩暈到醫院求診，如果是良性姿態性眩暈、前庭神經炎及梅尼爾氏症等眩暈病患，可合併半年以上的中醫治療，幫助患者減少未來發生中風的機會。

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  • 葉家舟醫師診治眩暈病友。（記者蔡宗勳翻攝）

    葉家舟醫師診治眩暈病友。（記者蔡宗勳翻攝）

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