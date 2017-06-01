癌友補充營養 不會讓腫瘤長大

2017-06-01

文／張晨慧

48歲的江小姐（化名）是一名乳癌患者，正在接受化學治療。她沒有進食上的困擾，但體重過輕，已出現許多「惡病質」症狀。還好她有聽營養師的話，經過一個多月的飲食調整，再回診時精神及氣色好多了。

根據研究指出，癌症病人有22%死於「惡病質」而非腫瘤本身。「惡病質」是宿主和腫瘤間因食物攝取量減少，以及荷爾蒙、新陳代謝異常所產生的結果。主要會影響全身的器官，其症狀包含有體重減輕、倦怠無力、厭食、易飽感、嗜睡、蒼白、貧血、消瘦憔悴、電解質不平衡等，如此狀態下，病人容易發生感染、栓塞、心衰竭和死亡的危險。

「怕吃太營養，腫瘤會長大」這是許多癌症病人的迷思，在營養門診，常看到家屬拿來列著密密麻麻的飲食禁忌單張，發現病人吃的大部分是糙米飯及蔬果，飲食熱量及蛋白質明顯不足，難怪體重減輕、體力很差。

其實治療癌症就像打仗！要打仗，就要有足夠的糧食供給士兵（好比身體的免疫系統）。營養不良所造成的負面影響，不單只有體重減輕，組織耗損、肌肉萎縮、貧血、低白蛋白血症等，也常是導致治療中斷的元凶，像是放射線治療持續惡化的黏膜炎（嘴破），手術後癒合緩慢，造成持續感染，化學治療後免疫力持續低下都可能導致治療中斷。

治療期間出現的副作用容易造成進食上困擾或食慾不振，例如：口乾、口破、噁心、嘔吐、腹脹、腹瀉、便秘、吞嚥困難、味覺改變等。此時暫時不需有太多的飲食限制，以緩解不適症狀並且能攝取到熱量的食物為優先。

足夠的熱量及蛋白質較能承受治療帶來的副作用，修復化放療所破壞的細胞。常見的豆魚肉蛋類以及奶類是優質的蛋白質來源，最好三餐中選擇其中一種，每餐份量至少達半個手掌大，若食慾不佳者可以少量多餐的方式進食。

另外，像是牛奶蒸蛋、鹹豆漿、蒸肉丸子、純豆花等，皆可做為高蛋白點心補充。

適量的油脂及足夠的醣類也是必須的，可以增加食物風味、促進食慾；同時可避免身體肌肉分解、體重下降。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院營養師）