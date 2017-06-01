海運2天6航次 紓解千人560車

2017-06-01

〔記者王錦義、楊媛婷／綜合報導〕因蘇花公路台九線一一二．六公里九宮里路段發生落石坍方，導致花蓮聯外道路中斷，交通部航港局前天、昨天以包船方式協調「麗娜輪」、「合富快輪」走藍色公路、協助疏運旅客，民眾大讚「麗娜輪」是台灣的神力女超人，麗娜輪所屬的「華岡集團」更在臉書發文大喊：「愛台灣（Love Taiwan）！」

蘇花公路因邊坡坍方中斷，花蓮縣立委蕭美琴與交通部緊急協調下，首度啟動航運備援機制，兩天六個航次一共疏運一千七百多名旅客、五百六十多輛大小車，麗娜輪包辦五航次，蕭美琴認為有效紓解滯留人車。

蕭美琴說，這次航運備援由簽訂備援契約的合富快輪與緊急徵調的麗娜輪協助，因首次疏運，人車動線、花蓮、蘇澳兩港港埠設施及訊息佈達等作業，都有許多改善空間，將與交通部討論，把這次經驗做為檢討備援機制的依據，提升疏運作業效率。

台灣鐵道暨國土規劃學會理事鄭羽哲表示，麗娜輪是目前走藍色公路疏運最好的船舶，原因在於該輪擁有載運一百九十輛小車加上卅輛大車實力外，裝卸速度快、航速快，最重要的還是「耐得住東部的風浪」。

麗娜輪從三年多前開始航行花蓮、蘇澳間航線，重達一萬多載重噸，時速卅六浬，約每小時七十多公里，目前每星期五、六、日行駛蘇澳港到花蓮當日往返，每次航程約兩個小時。