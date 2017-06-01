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蘇花改沒二期 交長籲別混淆

2017-06-01

〔記者鄭瑋奇、謝武雄／綜合報導〕交通部長賀陳旦昨強調，蘇花改工程範圍是經多年檢討，找出最易坍方、車禍最多的三處危險路段進行改善，不應在已改善的路段發生坍方，就又擴大到別的路段要拓寬，交通建設不能這樣簡化，希望不要用「二期工程」來混淆已做的努力。

賀陳旦昨到桃園視察交通建設，他表示，擴增「蘇花改」要從長計議，因為蘇花公路有地質、迎風面等問題，經常發生落石坍方且路段彎曲，交通很容易受影響。

蘇花改缺口 定期養護補強

公路總局則表示，雖沒有所謂蘇花改二期工程，但東澳—南澳、和平—和中、大清水—崇德這些路段，本就在公總養護範圍內，定期會做邊坡補強。

賀陳旦強調，交通部有擴大邊坡落石防護網，諸如台二線、蘇花台九線、中橫公路的特定路段都有架設，只要石頭落在網上，感測器就會回報應啟動預防機制。

除公路改善，前瞻計畫列入花東鐵路雙軌電氣化計畫，就是要將現有一百多公里單軌路線雙軌化，可大幅加強花東鐵路運輸能量。台鐵採購車輛擴大運輸量，第一批新車預計一○八年底前可投入花東線。

修復前 提升鐵路運輸量

目前蘇花公路完全修復估要五個月，但暑假旅遊旺季即將到來，會加強宜花、花東的區間車，提升東部鐵路運輸量。

這次蘇花坍方未達到原定「封路十天才啟動海運備援」的應變標準，不過交通部仍啟動「藍色公路」海運，也請航港局研議放寬海運備援標準，縮短封路天數或增加特殊情況可啟動海運備援等，未來可更彈性讓海運作為東部交通一環。

學者：公路過多 衝擊生態

中華大學運管系副教授林祥生表示，若蘇花改完工後，已可確保有安全性、可靠性且增加當地容量的公路，實在不須刻意再搞一個二期工程，畢竟過多道路建設只會引來更多土石、生態環境的負面衝擊。

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  • 交通部長賀陳旦（左三）昨天在桃園視察時指出，擴建蘇花改不能流於口號。（記者謝武雄攝）

    交通部長賀陳旦（左三）昨天在桃園視察時指出，擴建蘇花改不能流於口號。（記者謝武雄攝）

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