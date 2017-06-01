政院反擊傅崐萁 別把天災無限上綱

2017-06-01

傅崐萁連兩天飆罵 砲火轟到輕軌

〔記者李欣芳、曾韋禎、鄭鴻達、蘇芳禾、王峻祺／綜合報導〕蘇花公路因大雨坍方中斷，引發花蓮縣長傅崐萁等人砲轟中央，質疑蔡英文總統與交通部長賀陳旦神隱。行政院昨反擊說，不希望因為天災把事情無限上綱，不必什麼事情就說部長、院長、總統沒有出來講話。「人不能跟天打仗，盡量把損害降到最低」。

花蓮縣長傅崐萁前天先在花蓮港疏運現場批評中央漠視花蓮人，昨早又召開記者會再動肝火，強調蘇花改若沒有二期，那就要做延續、縫合計畫，希望給花蓮人一條完整安全回家的路，更砲火猛烈痛批交通部長賀陳旦不懂交通建設，猛花錢蓋輕軌。

蕭美琴：解決問題 不要製造對立

促成此次海運備援機制的立委蕭美琴，在臉書貼文表示：「做個解決問題的人，不要靠製造對立，消費別人的痛苦來成就自己！」

立法院國民黨團昨召開記者會指出，蘇花公路五月廿八日中斷，交通部直到卅日才有次長出面應變，部長賀陳旦神隱，相當不適任，內閣應改組負起責任。藍委盼蔡政府對蘇花公路、蘇花改提出具體時程與計畫。

坍方路段 本就在年底通車改善段

民進黨團幹事長葉宜津反駁，蘇花改本來就規劃三段，現在坍方的東澳段，就是預計在年底通車的蘇澳東澳段，接下來的南澳和平段和中大清水段，也會在二○一九年底全線通車。

蕭美琴補充說明，蘇花改開工後所面對的種種問題都已陸續解決，中間沒做的缺口，也請公路總局陸續改善，包括增建明隧道、南澳平交道立體化等。她強調，卅日就有兩位交通部次長來到花蓮處理問題，大家都很努力，不希望再有政治口水。

工程皆如期進行 不該混淆視聽

行政院副院長林錫耀昨也在民進黨中執會上反駁傅崐萁指出，蘇花改的工程皆如期進行，傅崐萁混淆視聽，空穴來風，令人遺憾。

行政院發言人徐國勇說，台九線本來就是很脆弱的地形，大雨過後本來就容易坍方。這次政府規劃三條替代公路，鐵路加開班次，海運藍色公路，農產品從其他路線繞過來補貼，交通部是政策與執行單位，部長賀陳旦端午連假沒有休息，交通部政務次長王國材擔任發言人，「不必什麼事情就說部長、院長、總統沒有出來講話」。

至於行政院前瞻基礎建設為何沒有列入蘇花改？徐國勇說，前瞻計畫的項目本來就沒有公路，但公路建設列在年度預算，且每年都在增加。