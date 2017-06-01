同性伴侶 擬先開放到內政部註記

2017-06-01

〔記者李欣芳、彭琬馨、楊淳卉／綜合報導〕大法官宣告民法違憲，未能保障同性婚姻，要求二年內修法予以保障同性婚姻，逾期未完成立法，同志將可直接登記結婚；不過，有同志到縣市戶政事務所辦理結婚登記卻遭拒。

行政院祕書長陳美伶昨表示，截至四月底止，全台灣十一縣市共有二○六○對同性伴侶辦理同婚註記，政院專案小組下週三首次會議就會與內政部討論，希望內政部可以接受，由內政部戶政司開放辦理同志註記。

縣市若拒辦 可至戶政司註記

陳美伶說，萬一有的縣市還是不肯開放同志註記，「我們或許也可考量，讓同志到內政部戶政司辦理註記」。

陳美伶表示，全台灣有十一個縣市開放辦理同婚註記，為六都、宜蘭縣、彰化縣、新竹縣與嘉義縣市，截至今年四月底止，總共有二○六○對同志辦理註記，其中一六四三對為女同志、男同志則有四一七對。

行政院已成立專案小組，由法學博士出身的陳美伶擔任同婚法案的召集人。陳美伶說，重點是要先盤整同性伴侶希望哪些權利、關係需要被保障維護，了解與現行法規有哪些衝突，接著才能討論是要用專法、民法修正、民法專章或其他方法處理。總統府發言人黃重諺也表示，未來不管是何種形式，重點要讓相同性別的兩人，也能達成婚姻自由的平等保護。

立法院昨針對同婚法案召開朝野協商，國親兩黨未派人出席。法務部次長陳明堂於協商中表示，在行政院版本提出前「不能表示意見」，民進黨立委段宜康痛批，去年年底委員會通過初審法條後，行政單位沒有任何進展，根本「不把立法院當一回事」；時代力量也呼籲，民進黨莫再以行政院版本來拖延修法，臨時會就應盡速處理。