台數科併東森 NCC不准

2017-06-01

〔記者陳炳宏、陳柔蓁、王憶紅／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨日續審台灣數位光訊科技（台數科）收購東森電視股權案，最後審查結果「不予同意」。

另對台數科旗下系統業者罰二十萬

ＮＣＣ表示，考量到言論集中、限制多元文化、財務槓桿及過去違法事實，從產業發展與市場秩序考量，委員會做出「不同意」的結論，並非僅以中國新洪門黨及屏東縣議員宋麗華各買一張台數科股票而涉及廣電法黨政軍條款就否決此案。不過，ＮＣＣ昨也針對此點，對台數科旗下的有線電視系統等業者各開罰二十萬。

台數科去年底宣布和旗下子公司鑫隆多媒體，以一一一億收購東森電視集團外資股東凱雷與部分員工股權共達六十五％。此併購引發東森集團創辦人王令麟的東森國際不服，屢次透過媒體發聲抗議。

ＮＣＣ發言人翁柏宗指出，台數科及其關係企業有線系統市佔率達十％，在中台灣有線電視市場有顯著市場地位，在經營區內都是獨佔，且台數科現有頻道數五個，東森電視集團有八個，合併後會變成國內第二大節目供應事業、有線電視第一大，其中二個新聞財經頻道佔全體二十％。而以歷年台數科紀錄，一○五年八月曾發生過不當移頻案例，有影響、妨礙市場競爭的疑慮。

此外，台數科的資金承諾與履行也有疑慮，翁柏宗說，台數科高額短期貸款，財務負擔沉重，委員會擔心難以投資製作優質內容，開放性投資架構恐也無法避免黨政軍投資。

對於台數科及東森國際屢次互相放話攻訐，翁柏宗則強調，ＮＣＣ鼓勵數位匯流，但一切會遵循廣電三法，也希望產業要和諧，格局要放大。

台數科表示尊重 但暗示不放棄

對ＮＣＣ委員會決議，台數科表示「尊重」，但認為八個月審查期間「所遭遇的敵意操作與險惡對待，更凸顯出台灣媒體環境快速崩裂」，「會將這段時間受到的檢驗與批評，內化為下一波成長的動力」。台數科的說法，隱含未來有再申訴、再爭取購買東森電視的可能。另外，台數科從宣布有意購買東森電視至昨日止，股價跌幅約七％。

東森國際則強調，期盼東森大股東凱雷集團日後應更審慎評估其交易對象之適格性，東森國際願意跟任何適格的人合作。