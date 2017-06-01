| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

台數科併東森 NCC不准

2017-06-01

〔記者陳炳宏、陳柔蓁、王憶紅／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨日續審台灣數位光訊科技（台數科）收購東森電視股權案，最後審查結果「不予同意」。

另對台數科旗下系統業者罰二十萬

ＮＣＣ表示，考量到言論集中、限制多元文化、財務槓桿及過去違法事實，從產業發展與市場秩序考量，委員會做出「不同意」的結論，並非僅以中國新洪門黨及屏東縣議員宋麗華各買一張台數科股票而涉及廣電法黨政軍條款就否決此案。不過，ＮＣＣ昨也針對此點，對台數科旗下的有線電視系統等業者各開罰二十萬。

台數科去年底宣布和旗下子公司鑫隆多媒體，以一一一億收購東森電視集團外資股東凱雷與部分員工股權共達六十五％。此併購引發東森集團創辦人王令麟的東森國際不服，屢次透過媒體發聲抗議。

ＮＣＣ發言人翁柏宗指出，台數科及其關係企業有線系統市佔率達十％，在中台灣有線電視市場有顯著市場地位，在經營區內都是獨佔，且台數科現有頻道數五個，東森電視集團有八個，合併後會變成國內第二大節目供應事業、有線電視第一大，其中二個新聞財經頻道佔全體二十％。而以歷年台數科紀錄，一○五年八月曾發生過不當移頻案例，有影響、妨礙市場競爭的疑慮。

此外，台數科的資金承諾與履行也有疑慮，翁柏宗說，台數科高額短期貸款，財務負擔沉重，委員會擔心難以投資製作優質內容，開放性投資架構恐也無法避免黨政軍投資。

對於台數科及東森國際屢次互相放話攻訐，翁柏宗則強調，ＮＣＣ鼓勵數位匯流，但一切會遵循廣電三法，也希望產業要和諧，格局要放大。

台數科表示尊重 但暗示不放棄

對ＮＣＣ委員會決議，台數科表示「尊重」，但認為八個月審查期間「所遭遇的敵意操作與險惡對待，更凸顯出台灣媒體環境快速崩裂」，「會將這段時間受到的檢驗與批評，內化為下一波成長的動力」。台數科的說法，隱含未來有再申訴、再爭取購買東森電視的可能。另外，台數科從宣布有意購買東森電視至昨日止，股價跌幅約七％。

東森國際則強調，期盼東森大股東凱雷集團日後應更審慎評估其交易對象之適格性，東森國際願意跟任何適格的人合作。

廣告
  • 台數科購買東森電視案，NCC發言人翁柏宗（左）昨宣布，決議「不予同意」。（記者陳炳宏攝）

    台數科購買東森電視案，NCC發言人翁柏宗（左）昨宣布，決議「不予同意」。（記者陳炳宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台數科 東森
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：台數科併東森 NCC不准


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.