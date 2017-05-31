骨盆骨折 床上運動加速復健

2017-05-31

文／邱政凱

日前知名藝人因為意外落馬而導致骨盆多處骨折，引起社會一片譁然。事實上骨盆骨折並不少見，通常都是因為大力撞擊或是從高處墜落而受傷，在受傷時也容易合併軟組織和臟器損傷，因此在所有骨折中，骨盆骨折所引起的疼痛是數一數二的，並且會嚴重影響生活起居，例如可能無法輕易坐起，而站立和行走更是困難。

如果因此而長期臥床，也可能導致其他併發症發生，像是容易有壓瘡、下肢肌肉萎縮或是心肺耐力下降等。

物理治療師通常會在骨折復位或是手術固定後，第一時間介入治療，教導患者正確以及省力的床上活動，譬如翻身或是從床上坐起，減少臥床的時間，並在坐姿下，給予簡易的下肢肌力訓練，例如膝關節伸直活動，以維持或是增進雙腳力氣，讓個案未來站立及行走時可以更方便。

等到骨折部分恢復更為穩定後，在物理治療師指導下，可利用適合的步行輔具輔助行走，像是腋下枴或是助行器，進而進展至上下樓梯，逐步恢復活動能力。

另一方面，也可根據個案所需，針對日後未來工作特性給予建議與模擬訓練，讓個案可以及早回到職場上正常生活。

以下是建議此類個案可以在床上執行的運動：

◎運動一：腳踝幫浦運動

●方式：將腳踝上下活動，慢慢做到最大範圍。

●目的：避免腳踝僵硬，促進循環（圖1）。

◎運動二：膝關節彎曲伸直

●方式：沿著床面彎曲膝關節後，再慢慢伸直，雙腳輪流做。

●目的：增強大腿後肌肉力量，避免下肢僵硬（圖2）。

◎運動三：髖外展運動

●方式：雙腳慢慢做出開合動作。

●目的：增強大腿外側肌肉力量（圖3）。

◎運動四：膝伸直訓練（可坐起時再訓練）

●方式：坐姿下雙腳著地，膝關節伸直後，再慢慢放鬆，雙腳輪流做。

●目的：增強大腿力量。

◎運動五：骨盆運動

●方式：膝蓋彎曲躺在床上，腹部收縮帶動骨盆後傾，腰部平貼墊子，再慢慢放鬆回到原本位置。

●目的：維持骨盆活動不僵硬（圖4）。

（作者為彰化基督教醫院復健科物理治療師）