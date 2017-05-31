齊頭式思維 阻礙高教發展

2017-05-31

記者林曉雲／特稿

少子女化風暴猛烈，每年大專校院新生以二萬、三萬人的速度減少中，一一七學年大專生總數只有七十二．三萬人，比一○二學年減少了四十一．三萬人，亦即超過一半的大學生不見了，但台灣卻仍有高達一五八所大專校院，高教現況勢必要改革才有未來。

高等教育深耕計畫，以學生為中心、教學創新為主體，並把大學的社會責任和高教的公共性列入計畫目標，大方向雖然正確，但與原本就有的高教技職補助經費如何切割而不重複？如何維持台灣高教的國際競爭力，而不是校校有獎的齊頭式平等？如何在地深耕卻不民粹化？都需要有更明確詳細的定位和規劃，尤其切勿淪為「雨露均霑」政策，使得應退場的學校可藉此苟延殘喘，反不利於高教發展。

十年千億的頂尖大學計畫，將多數經費集中在少數頂尖大學，確實使台灣的學術研究有所躍進，但所引發的後遺症也不少，競逐世界百大排名、學者重研究輕教學、被論文點數綁架等畸形發展，戕害了台灣高教，論文造假事件更成為台灣學術之恥。

高教深耕計畫一百八十度大轉彎，百億經費從補助「大學拔尖」變成補助「各大學落實教學、發展特色」等，令人疑惑的是，教育部原本補助國立大學和私校獎補助經費，即以師生為補助單位，換言之，百億特別預算是拔尖用，現在如果變成「校校有獎」，雖非「校校等值」，以政策尚未核定發布，各校就已在準備「作文」來看，高教界人士感嘆，對部分學校來說，深耕計畫的錢，充其量恐怕是在補足學校一些學雜費。

當年大量升格專科為大學，使台灣產業中階人力虛空，也使技職發展高教化，苦果正嚐，高教掌舵者要能洞悉國際形勢，掌握台灣高教優勢，高教政策不只是教育的事，實更攸關國家發展，高教深耕是否能真正促使大學發展特色、更具競爭力，須更審慎討論和把關。