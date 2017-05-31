高教補助 頂大優先改校校有獎

2017-05-31

〔記者林曉雲／台北報導〕高教政策重大轉變，以前集中在少數頂尖大學的「拔尖」補助，將改為走向以學生為中心的「校校有獎」！

十年千億邁向頂尖大學計畫確定今年結束，教育部另推高教深耕計畫，預定明年元旦上路，年度預算超過一百億元，但改為強調以學生為主體，重視教學創新及大學特色，還要求提升高教公共性，更大不同在於，未來全國一五八所大專校院將「統統有獎」，二成依各校規模給予基本補助，另八成依學校提出的競爭計畫核定，不再以追求世界百大為目標。

深耕計畫不再追求百大排名

高教深耕計畫已送入行政院，政務委員林萬億說明，過去十年的頂大計畫讓「大者恆大、強者恆強」，為補強頂大無法照顧的漏洞，又發展出教學卓越、典範科大等計畫，使高教未能有整體規劃，反而造成大學競逐論文點數等扭曲現象，甚至發生論文造假等國際醜聞，學生還淪為論文生產的勞力。

林萬億表示，深耕計畫要讓之前走偏的高教重新出發，改以「學生為中心」發展，協助學生學習未來社會發展所需能力，且照顧不同需求的學生，大學須對區域產業、人文、社區文化、城鄉等議題擔負社會責任，由學校自訂成長目標，當然仍會有大學去參與「國際盃」競爭，但不必所有大學都爭逐國際學術競賽，而遺忘「大學最重要的是學生」。

兩成依各校規模給基本補助

高教深耕計畫四大目標分別是：落實教學創新、發展學校特色、提升高教公共性及善盡社會責任，教育部據此訂定各種指標。落實教學創新細項指標，如：各校修讀跨領域學程，或第二專長學程、問題導向實作課程之學生比率提升至五十％以上；各校針對必修課開發創新教材或教法之比率提升至十五％以上。

教部也鼓勵大學配合政府核心產業（如五加二產業）政策，開發課程或建構教學實驗室，由學校自訂成長目標；各校參與創新創業課程學生數及投入創新創業教師數每年成長十％；各校教學研究升等教師人數提升至十五％以上（占所有提出升等教師數）等。

過去走偏 要讓學生適應社會

提升高教公共性則包括︰辦學資訊公開、私校董事會投入教學資源及增加公益董事等。而競爭指標除了學校研究成果經國際學術社群認可，由學校自訂績效指標外，還包括學生出國進修交流人數每年成長廿％；外國學位生每年成長十％；外籍專任教師或研究人員成長十％；畢業生至國外知名大學任教或知名企業任職等。