Uber母公司 來台登記稅籍

2017-05-31

僅規劃Uber Eats納稅

〔記者吳佳蓉、鄭瑋奇／台北報導〕跨境電商課稅新制五月初上路，主動來台登記稅籍的境外電商名單中，驚見Uber荷蘭母公司「Uber Portier B.V.」，引發好奇是否象徵Uber釋出合法繳稅善意。據了解，Uber Portier B.V.確實已向台北國稅局完成登記，但僅規劃就Uber Eats部分繳納營業稅，不涉Uber運輸業務部分稅負。

五月一日上路的跨境電商課稅新制，主要針對在台「未落地」、沒有固定營業場所的境外電子商務業者，當其銷售無形勞務（如音樂串流、線上課程等虛擬服務）給國內消費者時，也得比照國內業者繳納五％營業稅。年銷售額超過四十八萬就符合登記門檻。

新制上路首週，包括Netflix、Agoda及醫學網路書店Elsevier等境外業者就已率先完成登記，近日線上問卷平台SURVEY MONKEY及Uber荷蘭母公司也陸續加入登記。由於Uber運輸業務在台屬於欠稅狀態，因此其母公司前來登記，格外引發注目。

Uber欠稅 官員：續追討

官員指出，Uber荷蘭母公司確實已主動來登記，展現合法納稅善意，但登記繳稅範圍，主要是針對Uber Eats服務，並不包含Uber運輸業務。根據交通部認定，Uber運輸服務部分，在台已屬「落地」狀態，並以台灣宇博數位公司作為納稅主體。因此，對於Uber運輸業務部分的欠稅追討、行政救濟程序仍會持續。

至於台灣宇博今年四月改以與租賃車行合作方式在台捲土重來，如何課稅就要看車資金流、收入如何拆分，來認定台灣宇博是否能僅就提供叫車平台部分繳稅；初步看來仍有一些疑慮，仍在蒐集資料了解中。

由於跨境電商營運模式、金流複雜，雙方對應課稅範圍認定是否相同，後續是否會如Uber運輸服務一樣衍生欠稅爭議，仍待Uber荷蘭母公司七月中首次報繳營業稅及進一步蒐集資料後才可確認。

交部：不因繳稅變合法

交通部則表示，Uber Eats所提供送餐服務，需申請經營汽車貨運業才行，不會因為要繳稅就變成合法，目前仍認定Uber Eats違法。至於載客服務部分，Uber扮演的角色是媒合乘客跟租賃車，駕駛與車輛名義上都是由租賃業者派遣，這種經營模式目前是認為沒有需要申請汽車運輸業，運輸收入所需要課稅的部分及消費者權益保障，都由租賃業者負責。

對於為何僅規劃繳納Uber Eats營業稅，卻不包括Uber媒合運輸業這方面的稅負，Uber台灣公司昨未回應。