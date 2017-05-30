耳鳴好煩人 和平共存最重要

2017-05-30

文／黃偉俐

身心科門診中有不少耳鳴的病人，有些人最初求診原因是失眠、焦慮，之後才提到耳鳴。但也有人是因為耳鳴讓他們很煩、睡不著，甚至憂鬱到想自殺，所以到身心科看診。

究竟是焦慮造成耳鳴？還是耳鳴造成焦慮？其實都有可能。從病史來看，焦慮症（正確全名是廣泛性焦慮症，有些精神科醫師稱為身心症）主要和焦慮體質有關，研究顯示，90%來自遺傳。這類病人青少年時代就容易因為考試而緊張、失眠、頭痛、心悸。

女病患則是產後或停經後，焦慮症更嚴重，男性則跟工作壓力比較有關。

耳鳴讓這些病人很困擾，也就是台語俗稱的「鬢邊吓吓叫」，最典型的是頭部緊繃，伴隨脈搏跳動的共鳴。雖然在精神醫學中並沒有認為耳鳴是焦慮的症狀，但確實焦慮症病人中有不少為耳鳴所苦。

有些病人則認為原先並不焦慮，是耳鳴擾人，才煩躁、易怒、緊繃、睡不著，甚至想死；絕大多數病人檢查都找不到異常，遇到這種情形，唯有請他們放寬心，試著和耳鳴和平共處。

從神經學來看，耳鳴可能是過度敏感的神經反應 ，猶如調大音響的音量，即使沒有任何輸入訊號（DVD、手機），喇叭還是會出現噪音一樣。這種現象可能是焦慮症造成的神經緊繃、敏感，但也有很多不是。

根據研究文獻記載，有3種藥物被認為具有療效，但不是最常使用的銀杏製劑、維他命Ｂ或抗焦慮藥物。一種是長效抗焦慮藥、一種是可以治療偏頭痛的抗癲癇藥，以及一種精神穩定複方藥物。雖治療效果並非都能百分百，也須持續吃藥，但臨床經驗確實對病人有幫助，真的比較可以「和平共存」。

（作者為黃偉俐診所精神科醫師）