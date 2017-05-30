《謠言終結站》國產吳郭魚不乾淨﹖ 低污染養殖安心吃

2017-05-30

記者林彥彤／台北報導

網路上流傳「養殖吳郭魚5個恐怖原因，為什麼你應該停止吃吳郭魚」文章，直指「因養殖吳郭魚環境不乾淨，恐吃下含有化學物質、壞油脂含量過高、破壞環境，甚至致癌」等。對此，漁業署鄭重澄清，現在國內飼養環境已很進步，上市前都必須做蛋白質、戴奧辛檢測，其品質甚至可以做生魚片，網路謠言是假的，民眾可以安心食用。

農委會漁業署副署長黃鴻燕指出，現在國內養殖吳郭魚的方式已經相當進步，不僅強調友善環境養殖模式（即低度汙染），且上市前，依規定必須要做藥物殘留和戴奧辛等檢驗。

國內平均年檢驗150件，目前皆無檢出有超標案例，年產7萬公噸，其品質甚至可以做成生魚片，每年約有2萬公噸外銷國外，尤以美國為出口大宗國。

前千禧之愛健康基金會營養師鍾欣蓉指出，吳郭魚的脂肪比動物性脂肪（如培根）明顯較低，加上吳郭魚加工過程非煙燻或醃製，其致癌性也較低。唯一比較要注意的是，部分民眾體質敏感，吃到不新鮮的魚會引發過敏反應，以及有腎臟疾病的患者有攝取蛋白質限制，提醒食用前詢問營養師或醫師。

黃鴻燕建議，民眾選購吳郭魚首要注意新鮮度，如在超市或超商購買要選擇有信譽的品牌，並詳加閱讀其出產日期和保存期限，在傳統市場購買則要觀察魚外觀，新鮮魚的魚鰓會呈鮮紅色，魚眼睛也會亮且透明，如用手觸摸挑選後，記得要洗手，以防細菌感染。