懷孕發現乳癌 不必放棄小生命

2017-05-30

文／宋承嬡、洪泰和

40歲的林小姐在懷孕24週時，洗澡發現右側乳房有一腫塊，大約2、3公分，她不以為意，直到懷孕28週產檢，醫師問起近況，她才想起來告訴醫師：「右側乳房有腫塊，持續一個多月了，但摸起來不會痛，皮膚也沒有紅腫。」

醫師進行乳房觸診後說：「這並不像常見的懷孕乳房變化，我要把妳轉介到乳房外科。」

乳房外科醫師替她做乳房超音波檢查，發現她的右側乳房有5公分的腫瘤，因懷疑可能是惡性，也安排做了切片檢查。結果病理報告顯示是乳房惡性腫瘤。

此時林小姐已懷孕30週，她很難過，好不容易懷孕，居然得了癌症，要接受治療嗎？不知道會不會影響到肚子裡的寶寶？

乳癌是懷孕及生產後一年的婦女容易發生的癌症之一。剛開始常只是無痛的腫塊，容易與懷孕或哺乳的乳房正常變化混淆，以致延誤診斷及治療。孕婦可以接受乳房超音波做檢查，有懷疑的病灶就做切片，必要時，也應進一步接受乳房核磁共振檢查。

◎在懷孕期間，如果發現有乳癌時，現在治療的觀念：

●終止懷孕（無論是人工流產或提早讓胎兒出生）並不會影響乳癌的預後。

●不論任何懷孕週數，都可以同步進行乳癌的治療，不必為了治療而放棄小生命。

乳癌的首先治療是手術切除，手術麻醉藥物大都不會影響胎兒，懷孕期間最好選擇乳房全切除手術，因為乳房保留手術常需要配合放射線治療，在懷孕期間並不建議。

若要化療，建議避開胚胎主要器官形成的第一孕期，或與外科醫師討論，等生產完再接受化療，化療藥物會被胎盤所阻擋，因此進入寶寶體內的濃度是相當低的。

荷爾蒙或標靶藥物，都會造成胎兒的異常，要等生產完才能開始；手術切除乳房後，可以用對側乳房哺乳，但若是接受化療、荷爾蒙治療，或是標靶藥物治療的產婦，就不適合哺乳了。

林小姐在懷孕32週時，接受右側乳房切除手術，病理報告是零期原位癌，在婦產科及乳房外科的共同照護下，在懷孕38週時，順利自然產下一名體重3400克的健康女寶寶！

在懷孕或哺乳期間發現乳房腫塊，持續超過兩週時，請記得告知您的醫師，以安排進一步檢查，早期發現，即早治療，不但可以保住寶寶，也可以保護自己。

（作者分別為台北長庚紀念醫院婦產科醫師、主任）