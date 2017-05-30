低能量震波 幫「舉弱」男找回性福

2017-05-30

記者何宗翰／台中報導

彰化一名60歲王老闆早年拚事業，長達10年間，每天只睡2到3小時，無暇享受魚水之歡，等到想重拾「性」福，卻無奈雄性「分身」虛軟如蒟蒻、「只剩排尿功能」，就醫後發現是因過去患有高血壓，且腦部動過手術所致，所幸經低能量震波治療後，每週可來個2到3次，且「硬如小黃瓜一般，另一半滿意極了」！

亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑表示，台灣40歲至70歲以上男性，出現性功能障礙的比率高達約30%至40%，多因患有高血壓、糖尿病、動過手術、男性賀爾蒙低下（俗稱男性更年期）、血管老化等原因，使得行房時陰莖得不到充足的血液，無法正常勃起。

邱鴻傑指出，過去治療多以口服PDE5抑制劑或真空吸引器為主，若失敗則會建議將血管擴張劑注入海綿體，使海綿體擴張達到勃起；這位王老闆因長期患有高血壓、腦部曾動過手術，藥物治療並不能根治陰莖血管的病理狀態，因此改用「低能量震波」治療，促進陰莖海綿體血管新生，增加幹細胞修復作用，同時輔以藥物治療。

「低能量震波」療程每週一次，每次在陰莖根部和會陰部等處治療，每處施打震波3000至4000發，約20至30分鐘，目前院內已收治25例臨床案例，大多能在6週左右恢復70%至80%的勃起功能，術後，王老闆行房次數也已提升至每週2到3次，對於療程十分滿意，私下透露「另一半很滿意，還說不可以放棄治療」。

邱鴻傑提醒，低能量震波治療的原理是對陰莖造成微小傷害後促進組織修復，但仍要小心震波能量會使陰莖出現瘀青、血腫，甚至纖維化等問題，若是凝血功能異常、正在服用抗凝血藥物、治療部位正在感染等民眾，則不建議接受此類療法。