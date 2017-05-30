警大申請初試 甲組男暴跌12級分

2017-05-30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中央警察大學自然組（甲組）男生申請入學第一階段的最低錄取分數，今年是四十一級分，比去年掉了十二級分，前警大退休教授葉毓蘭質疑是「治安人才流失」的警訊；對此，警大解釋，主要是甲組報名人數減少，而第一階段初試錄取人數是招生名額的三倍，後續仍有第二階段篩選，絕對能維持招生品質。

報名人數 甲組減、乙組增

警大廿六日公布今年申請的學測最低錄取分數，各組分數以四科合計，甲組男生最低四十一級分、比去年下滑十二級分，女生五十一級分、比去年降三級分；社會組（乙組）男生四十九級分、比去年降一級分，女生五十一級分、比去年降一級分。除甲組男生的學測門檻分數大幅滑落，其他組別差異不大。

葉毓蘭：分數下滑與年改有關

葉毓蘭在臉書PO文表示，警大錄取分數大幅下滑令人憂心，與政府推年金改革有關，「是我四十年來看到最大滑落」、「雖然警察工作並不需學霸，四十一級分未必比五十三級分的不適合當警察，但主政者一定要正視目前的年金改革」、「有競爭力的學霸型菁英們，不願意擔任沒有保障的警察工作了」、「人才外流後，未來的治安堪慮」。

警大則解釋，受少子化影響，今年學測考生短少六六二九人，各國立大學甲組科系也有不少都面臨招生不足的問題，警大到各校推廣、鼓勵報考，今年總計一七六八人報名，與往年相差不大；其中較特別就是甲組男生的報名人數降低，可能對數理較無興趣，反倒是乙組男生報考人數增加，相對影響甲組錄取分數下滑。

警大強調，四十一級分僅是甲組男生的初試最低錄取分數，初試合格者還需參加七月五日的體檢、體能測驗、口試等，經過二階篩選才能成為正取生，錄取分數會再提升。

警大錄取分數高低引起議論，有網友認為，可能與今年學測成績普遍下降有關；也有網友表示，「四十一級分也沒關係，在學校努力學習就好」、「難道會讀書就一定是好警察？優秀的人民保母不應該以學業成績做為唯一的標準」。