中生名額 中國大砍逾千人

2017-05-30

兩岸冷、缺額多為主因

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國學生來台名額遭中國單方面砍半，今年中生招生簡章出爐，學士班從去年兩千多名砍至一千名，負責招生的陸聯招委員會分析，不排除兩岸氛圍影響，亦有私校校長指中國想給台灣「顏色」，但其實過往台灣對中國招生總是缺額多多，招生成效一直不如預期。台大註冊組主任洪泰雄提醒，中生來台恐不被視為「國際生」，無助大學國際化，另呼籲有存亡危機的大專校院，應可更積極主動至海外不同國家擴大招生，免受箝制。

今年中生學士班名額遭砍，從去年的二一三六名直接砍至一千名，大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會總幹事張鴻德指出，是中國單方面調降名額，不排除與兩岸氛圍有關，但另一方面，中國內部其實也因少子化而有大專招生緊張；此外，台灣過往每年對中國的招生名額都未用完，都有上千名缺額，這也可能是中國調降中生來台名額的理由。

中國也面臨少子化問題

另，我國技職校院開給中國技職畢業生的「專升本」管道，原期待紓解技職校院少子化壓力，但近年更是早已面臨很大的招生困境，招生名額錄取率幾乎都不到一成，去年一千五百個招生名額，卻僅錄取兩百四十五人，缺額高達一千兩百五十五名。張鴻德認為，中國技職體系學生畢業後都有良好的就業機會，不會考試也無升學意願，就算台灣開放招生名額也招不到人。

不過，中生來台攻讀研究所人數增加，今年共錄取一二○一人，較去年增加一四四名，張鴻德推測，兩岸學術環境不同，來台念學士的中生恐不易回國，因此留台人數增加。

拚國際化 不該靠中生

面對中生名額遭砍，不少私校喊苦，實踐大學校長陳振貴認為，中國製造台灣不太安全的氛圍，如蝶戀花遊覽車事故，讓家長不敢送孩子過來；而兩岸的政治氛圍也不太對，雖中生採外加名額，但對大學的學費收入會有損失影響。

洪泰雄則直言提醒，大學要拚國際化，其實不該靠中生，因國際並未把台灣的中生列為「國際學生」計算，港澳生亦同，且中國不開放，招生無法揣測，台灣也沒辦法；如今政府推新南向，有招生壓力的學校更該積極往海外各國多元發展，如台大去年就主動到東南亞各國高中，請校長直接推薦優秀學生，獨招開放百名額，就來了七、八百人報名，相當有機會。