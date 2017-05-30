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梅雨季進入繁殖期 台北赤蛙「產量」破紀錄

2017-05-30

〔記者張議晨／台北報導〕梅雨季節氣候悶熱、細雨綿綿常讓上班族備感焦慮，但對台北赤蛙來說，卻是蠢蠢欲動、進入繁殖期的重要時刻！台北市立動物園三年前啟動台北赤蛙保育繁殖，今年圈養的赤蛙族群在產卵量、孵化率大幅提升，第一批蝌蚪近期已漸漸「長腳」。動物園說，待族群數目穩定後，將展開野放，讓台北赤蛙重回大自然的懷抱。

台北赤蛙體型瘦長，屬於小型蛙類，雌性成蛙身長約為四公分，雄性成蛙約為三公分，但因棲地遭人為破壞，加上農藥、肥料的大量運用，野外非常難看到背部像是穿上特殊「吊帶」的台北赤蛙蹤跡。

為使台北赤蛙能在野外永續存活，動物園三年前起展開保育繁殖計畫，研究團隊針對台北赤蛙的飼養箱，透過溫度調控、降雨刺激、營養補強等技術，幫助台北赤蛙繁殖。

動物園目前飼有二四六隻台北赤蛙，今年三月起，保育員陸續發現有八隻雌蛙「大腹便便」，但因體態太過「豐腴」，一度以為是吃太好導致「發福」，直到最後順利產卵，還有雌蛙一次即下了一○○一顆卵，「產量」突破往年紀錄，孵化率也高達八十九．九％。

動物園發言人曹先紹說，去年母蛙平均生一至二批卵，今年提高為一至三批，產卵量及孵化率都比往年高，且去年沒產卵個體，今年也紛紛「順產」，預計繁殖期會持續到八、九月，等到數量足夠，並找到適合的野外棲地，很快就能返回大自然。

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  • 因棲地破壞，野外已很難看到背部帶有黃綠色、像是穿上特殊吊帶的台北赤蛙蹤跡。 （台北市立動物園提供）

    因棲地破壞，野外已很難看到背部帶有黃綠色、像是穿上特殊吊帶的台北赤蛙蹤跡。 （台北市立動物園提供）

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