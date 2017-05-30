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溪頭、日月潭、清境 連假天天塞

2017-05-30

端午連假第3天，南投天氣相對穩定，各地景點如溪頭、清境、日月潭都湧入大量人車，溪頭自然教育園區因新景點「銀杏橋」加持，遊客數達7000人次，昨天上午9點半，園區1500個車位全停滿，聯外道路回堵近6公里；清境地區同樣因清境高空觀景步道開放，使得台14甲線清境與合歡山路段大塞車，惟因假期尾聲與中橫公路落石影響，從白天起沿線就出現下山車陣，易塞路段還形成雙向堵車的情況；日月潭風景區則是小車禍一度造成環潭公路回堵，連假3天遊客累積達6萬4000多人次。（記者劉濱銓、佟振國）

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  • 南投溪頭自然教育園區新景點「銀杏橋」人氣旺，吸引許多遊客慕名參觀體驗。（記者劉濱銓攝）

    南投溪頭自然教育園區新景點「銀杏橋」人氣旺，吸引許多遊客慕名參觀體驗。（記者劉濱銓攝）

  • 端午連假第三天，溪頭湧入滿滿人車，由於園區車位停滿，聯外道路回堵近六公里。（記者劉濱銓攝）

    端午連假第三天，溪頭湧入滿滿人車，由於園區車位停滿，聯外道路回堵近六公里。（記者劉濱銓攝）

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