端節不平靜 連假國道事故每日約百起

今收假 上國道避開尖峰時段
〔記者楊媛婷、簡惠茹／綜合報導〕今天是端午連假中的最後一天，但昨日已出現明顯的收假北返車潮，加上出遊車潮，國三龍潭到鶯歌路段、國五雪隧路段幾乎一整天都呈現車多壅塞狀況，平均時速僅約四十公里，高公局推估昨日國道總延車公里為一一○百萬車公里，較去年同期成長六百萬車公里，車流量更大；今天收假日則推估達到一○五百萬車公里，較去年同期增加四百萬車公里，高公局建議可利用上午時段行車，避開容易堵車的時段。
北返加出遊車潮 昨多處壅塞
高公局指出，昨天下午三時以後國道即出現北返車流，加上出遊車潮，國一新竹到湖口北上路段、基隆南下到汐止路段，一度出現不到四十公里行速，國三龍潭北上到大溪路段也呈現紅色塞車狀態，至晚上八時車流量達到高峰。
雖然蘇花公路蘇澳到東澳段封閉，國道五號北上仍出現塞車潮，從上午十點半開始車多，雪隧洞口一度往南回堵六公里，各交流道也都大排長龍，塞車情形直到深夜才紓解，北上車流量約三萬六千輛左右。
蘇花路斷 雪隧北上仍塞到深夜
今天是端午連假最後一天，坪林行控中心表示，由於受到蘇花公路坍方影響，今年端午連假北返車流應該會比往年少，今年往花蓮的車輛也明顯減少，但還是有部分車輛滯留宜蘭，今早大約九點多國五北上就會出現車潮，提醒用路人避開車多時段。
國五今下午實施高乘載管制
高公局表示，雖然已有部分民眾選擇於昨日返鄉，但估計今天國道尖峰時段仍集中於下午三時到晚上八時，國五雪隧於下午三時到八時實施高乘載管制，高公局建議可利用上午時段行車，避開容易堵車的時段。
交通部長賀陳旦於端午連假前曾表示，今年端午疏運政策多管齊下、保證不塞車，雖然車公里數持續成長，但總體北高行車時間並無增加。端午連假期間除特殊路段壅塞外，高公局指出，以北高路段為例，北向旅行時數平均為四．四小時，最壅塞時段的旅行時數則約六小時，相較去年同期中部路段多半呈現不到四十公里時速，今年中部路段則保持八十公里以上時速，整體可說較去年順暢。
警覺性不足 國道事故較去年多
國道事故部分，去年端午連假每天平均有九十起事故，今年則較去年同期每日增多約十至十五起，每日約有上百起，似乎用路人對行車秩序及安全性警覺不夠。