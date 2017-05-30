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看病免帶錢 部立醫院下半年起可刷卡

2017-05-30

〔記者吳亮儀／台北報導〕到醫院看病得使用現金繳費，許多民眾覺得還得領錢，遇上大筆醫藥費就更麻煩；衛福部推動醫院「非現金支付」，預計下半年全國廿六家部立醫院將可用信用卡繳費，卅家發卡銀行可用。

目前地區級以上醫院中，已有兩百卅四家醫院可用非現金付款，但多採轉帳、金融卡扣款等方式，可刷信用卡付費的醫院不多，最大原因之一是刷信用卡需付手續費，減少了醫院的營利。

金管會協調銀行手續費

衛福部司長石崇良說，公立醫院無法納入信用卡支付的原因，是不能編列「支付給銀行的手續費」名目，導致遲無法上線，但已請金管會和各發卡銀行協調，以零手續費或固定金額手續費，就能避開不能編列預算的限制。

石崇良說，不同發卡銀行的手續費從零元到廿元，這些手續費應會由刷卡者負擔，例如某Ａ到醫院就診，醫藥費一千元，若刷卡付費就得額外多付零元到廿元手續費。

目前已有部分私立醫院提供刷卡付費，台北醫學大學附設醫院去年底開放臨櫃信用卡繳費。台北市民陳小姐說，之前曾到醫院打自費疫苗要花兩千多元，但身上沒那麼多現金、還得去提領，可用信用卡會非常方便。

石崇良說，全台八十八家公立醫院中，已有卅八家已上線或準備簽訂信用卡支付條約，其餘仍在評估中，至少部立的廿六家醫院下半年會上線。

目前醫院可使用非現金付費方式包括轉帳、金融卡扣款，甚至悠遊卡支付等，去年底台灣私立醫療院所協會和國際發卡組織Visa推出手機APP「醫指付」，可遠端刷卡繳費，預計年底拓展到一百多家公私立醫院。

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  • 衛福部推動醫院「非現金支付」，民眾可用信用卡繳醫藥費。（記者吳亮儀攝）

    衛福部推動醫院「非現金支付」，民眾可用信用卡繳醫藥費。（記者吳亮儀攝）

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