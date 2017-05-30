電子轉診 3個月助2.17萬人次就醫

2017-05-30

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署三月起推動「電子轉診平台」，民眾轉診到大醫院，不必再排隊重新掛號，原本上路首日僅廿五人次使用，半個月後也僅約一千人次，但迄今將屆滿三個月之際，累計破二．五萬人次，近二．二萬人次已完成轉診就醫，醫師認為，此政策對患者確實更便利，卻也坦言系統操作仍待加強。

健保署統計，去年西醫門診經轉診就醫平均一天近六千件，從三月一日推行電子轉診平台以來，截至五月廿六日，共二五一四家醫療院所使用，約占整體四分之一，累計經此轉診有二萬五七七○人次，其中，二萬一七六八人次已成功看診，比例近八成五；轉至醫學中心計有一萬二三一六人，比例近五成，接受個案量以中國醫藥大學附設醫院、彰化基督教醫院、成大醫院與高雄長庚、林口長庚醫院最多。

健保署副署長蔡淑鈴表示，過去從基層院所轉診至大醫院，患者必須先持轉診單到大醫院的轉診作業處報到，再排隊重新掛號，且當天未必能夠順利掛到、直接看診，可能得預約其他時間，造成民眾來回奔波又浪費時間，但推出電子轉診平台後，轉出院所經此系統將病人資料傳給轉入院所後，轉入院所會視當天門診情況為患者安排就醫時間，並主動聯繫告知相關訊息，民眾可能當天或等一、兩天就能夠接到醫院來電，可以避免白跑一趟。

醫師反映新系統操作耗時

中華民國基層醫療協會監事、開業耳鼻喉科醫師周賢章指出，電子轉診平台是未來趨勢，就病人端而言，可省去報到、排隊掛號等程序，提高效率，但在轉出院所端，儘管不必再另打電話通知轉入醫院，系統操作卻不夠便利，若病人一多，恐影響運作，建議再修正。

中華民國基層醫療協會理事、開業兒科醫師詹前俊也說，各院所原本就各自有轉診系統，曾經嘗試使用健保署的電子轉診平台，卻發現病人資料要重新輸入，整個過程比舊有系統多花五分鐘以上，後來就沒用了，但若改善仍會考慮再用。

蔡淑鈴強調，分級醫療政策都會在上路後三個月至半年間蒐集民眾意見及專家建議，進行滾動檢討與修正，針對醫師提出電子轉診平台的操作面問題，都已逐步改善，會設法讓系統越來越好用。