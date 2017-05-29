7.3cm腎腫瘤 局部切除保腎保命

2017-05-29

記者方志賢／高雄報導

過去腎腫瘤大於4公分，須全腎切除，患者恐終生洗腎，對於病人來說，好不容易過一關，又要面臨另個難關，但高雄長庚醫院完成以局部切除取代全腎切除，復發率沒有較高，且仍維持腎功能、降低死亡率，已累計31例成功個案。

高雄長庚醫院泌尿科醫師鄭元佐指出，小於4公分的腎腫瘤，部分腎切除是標準治療方式，但4公分以上的腎腫瘤，若要採部分腎切除，腫瘤不能太靠近血管，手術時需暫時阻斷血管，並得於30分鐘內完成腫瘤切除及傷口縫合，以免時間過久出現腎壞死的情形，手術難度大且風險高。

不過，鄭元佐強調，歐、美泌尿科醫學會皆更新腎腫瘤治療指引，認為局部腎切除若技術可行，應儘量保存腎臟，其治療效果不比全腎切除差，還可降低病患慢性腎病及洗腎機率，因此只要病人願意接受，醫師就應該做對的事情。

一名37歲工程師健檢發現7.3公分腎腫瘤，原本醫師也建議他全腎切除，但他擔心術後年紀輕輕就須洗腎，轉而尋求鄭元佐協助，並接受局部腎切除，術後兩年多，無復發跡象。

鄭元佐說，該院泌尿科團隊利用傳統或達文西機器手臂，陸續完成4到7公分腎腫瘤部分切除已25例，7公分以上腫瘤也有6例，病患追蹤多年均未復發。

高雄市立大同醫院泌尿科醫師蔡駿嘉也說，腎腫瘤復發率取決於「有沒有切乾淨」，過去以腎腫瘤大小決定全切除或部分切除，但現在主要考量腫瘤位置，若長在腎中央，需切除的腎面積較大，且所在部位密布血管，容易傷及血管，因此優先全切除，若長在邊緣，需切除的腎面積相對較小，可選擇部分切除。