《謠言終結站》塗泡菜汁、鹽水 不能治異位性皮膚炎

記者蔡淑媛／台中報導
坊間傳聞「抹泡菜汁、泡鹽水，能治療異位性皮膚炎」，醫師澄清，酸性或鹼性液體會刺激皮膚，反而加劇症狀，曾有小朋友在患部抹泡菜汁，造成接觸性皮膚炎、細菌感染，紅腫、脫皮、流湯。
中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師賴柏如表示，有家長看到國外曾有研究報導指稱「服用益生菌可增加免疫力，有助改善異位性皮膚炎」，認為泡菜汁有益生菌，乾脆就用泡菜汁塗抹在孩子身上，結果原來只是輕度異位性皮膚炎，反而症狀變嚴重。
賴柏如說，小朋友被敷了2、3天泡菜汁後，患部紅腫、脫皮，流湯、流膿，引起接觸性皮膚炎，合併細菌感染，如果更嚴重恐會蜂窩性組織炎。
賴柏如指出，雖然目前有報導指益生菌有助改善異位性皮膚炎，但研究還不明確，且效果因人而異，有人吃了有效，但也有人無效，且是何種菌種、菌量及服用時間都不是很清楚；也有問卷調查指出，愛吃泡菜、發酵食物，罹患異位性皮膚炎較少，但訪問人數太少、調查方式不夠科學，都不具實證效果。更何況泡菜汁又酸又辣，直接塗抹反而會刺激皮膚、加重症狀及造成傷口感染。
賴柏如提醒，異位性皮膚炎除了體質原因，皮膚屏障脆弱，外界過敏原、刺激物容易穿過皮膚，造成發炎，應循正規醫療治療，按時服藥、擦藥，減少外界刺激，平時加強皮膚屏障，強化保濕，並選擇溫和、無香精的乳液，同時避免吃會引發過敏的食物。