培育橋接人才 新台灣之子「返鄉溯根」

2017-05-29

〔記者吳柏軒／台北報導〕新政府上任力推新南向，但近年東南亞籍配偶在台結婚人數下降，新住民子女學生人數也下跌，但每九名國中、小學生就有一人是新住民子女，教育部重新檢視新住民子女五年計畫，其中有返鄉溯根活動，甚至邀請新住民子女的堂表兄弟姊妹來台，促進雙方交流，培育其成為台灣與各國的橋接人才。

東南亞籍外配與子女人數逐年下降

內政部統計，東南亞籍的在台結婚人數，九十三年衝上一萬八一○三人最高峰，之後逐年下降，九十五年更降到六千九百多人。官員分析，除因我國加強外籍配偶訪談制度，另也因東南亞國家本身經濟轉強、年輕女性留在家鄉工作意願增加也有影響。近十年，外配結婚人數大都僅維持四千到七千多人。

教育部統計，國中、小的新住民學生在一○三學年達廿一．二萬人為最高峰，一○五學年則降為十九．六萬人，佔總數比率為十．五％，其中逾八成九的國中、小新住民子女其父母是越南、中國及印尼籍。全國新住民子女學生數約廿六．八萬人，占學生總數六％左右。

為強化新台灣之子教育及與東南亞母親祖國的連結，教育部國教署長邱乾國表示，已重新檢視一○五學年起推動的「新住民子女五年計畫」，從多元文化宣導、母語傳承課程、華語補救教學、多元師資培訓等面向加強，五年經費預計五億元，如十二年國教課綱要求新住民語必選，已備妥越南語、馬來西亞語等課程教材，也開課讓新住民媽媽參加教育支援人員的培訓，搭配一○八學年新課綱上路並無問題。

邱乾國表示，將提供計畫申請，讓學校帶著新住民孩子進行「返鄉溯根」活動，回到家鄉體驗文化或到台商企業進行職場實習等，甚至邀請其堂表兄弟姊妹等東南亞籍學生來台，培育未來的教育、產業、文化等溝通人才。