技職新南向／北科大開設世界工廠 跨國產學交流

2017-05-29

〔記者吳柏軒／台北報導〕技職教育拚新南向，台北科技大學今年展開「世界工廠」人才培育計畫，先與泰國合作，讓台泰學生合組專班共學，還可互換國家至雙邊企業實習；台北護理健康大學更開出印尼助產士專班，協助降低當地新生兒與產婦死亡率，讓台灣技術遠播東南亞。

東南亞外籍生今年估增2000人

教育部技職司長楊玉惠指出，教育部今年規劃二．三億元經費推動技職新南向，目標鎖定國際專班，先盤點各國人才需求，再讓台灣各校開設學位班或短期技術研修班，並以基礎工業、餐飲服務及醫療服務等為主軸，目前有五十多校申請，每班最高將補助四百萬元，期讓今年東南亞外籍生人數增加二千人（不含僑生）。

北科大研發長蘇昭瑾表示，北科大今年展開「世界工廠」人才培育計畫，讓台灣學生到泰國當地與泰生同班上課，更可到泰國企業實習共學，半個學期後互換。目前先與同屬技職體系的泰國蒙庫國王科技大學（KMUTT）合作，有全英語碩士學程，也將陸續在其他國家推展計畫。

台北護理健康大學國際暨兩岸教育中心主任林莉如表示，不少印尼助產士來就讀國際護理碩士專班，回國後還宣傳台灣，因此北護大去年再與印尼五十多個醫護大學簽約，持續輸出台灣技術，提升當地醫療品質。

對於推動技職教育新南向，教育部及大專皆坦言，「語言隔閡」是問題。龍華科技大學校長葛自祥指出，東南亞籍的高中生英語能力恐不理想，台灣的大學即使全英語授課也無法適應，因此將規劃跟當地學校進行師資交流，如和越南大學合作交換教授，可讓越南師資協助越南學生在台上課，甚至不排除替越南學生請翻譯，降低語言障礙。

台灣科技大學校長廖慶榮也說，校內東南亞籍學生九成攻讀研究所，幾乎都不會中文，已開設英語課程讓外籍生可取得學位，但畢業的外籍研究生僅二、三成留台，很可惜，近年台灣企業越來越國際化，今年就業博覽會有四成廠商提供外籍生職缺，都是台灣及外生的機會。