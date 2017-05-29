星期專訪─故宮院長林正儀︰故宮法人化才能永續經營品牌

2017-05-29

記者凌美雪／專訪

執政周年之際，故宮發生展櫃無故鬆脫的異常事件，一方面忙著為故宮預算解凍，另一方面又要推動新故宮計畫及組織法人化轉型等中長程計畫，這讓故宮院長林正儀蠟燭兩頭燒。形容自己「蹲下來做事」的林正儀，難得接受專訪，談談他將如何解決目前的紛擾，帶領故宮朝向專業治理、永續經營的國際博物館品牌。

政策須避開特殊意識形態

問：本院三○五展廳器物櫃異常打開事件，對故宮來說是個危機事件，也就是說故宮的寶物可能會隨時不翼而飛，目前處理情形如何？

答：是很大的危機，也是轉機。目前為止除了請日本專家來檢查，我們也不排除可能是「故意」人為所致，所以同時請相關單位進行嚴密的調查外，我將親自帶領各保存維護與管理單位訂定以「文物為中心」的完善保存環境與嚴密監控管理機制，來確保這些人類文明至寶。

問：故宮是否如外人傳說中的深宮大院，很難推動改革？

答：故宮比較特殊，有既有的傳統，人又多，人多嘴就雜。我們的人事和日常行政預算就佔故宮整年預算百分之八十；包括意識形態問題，政策理念要不斷地跟他們溝通，比較正向性地去讓他們理解為什麼會有這樣的政策，而且要盡可能去避開一些特殊的意識形態問題，這部分不容易，也就是說要執行這些政策時，沒辦法用一道命令去執行。

當然，我們也有研擬政策，比如說透過故宮推薦台灣，這部分政策非常明確，包含在文化建構及在地銜接，突破它原來較封閉的業務屬性與功能，只侷限在博物館範圍裡面與價值觀，與在地文化及社會民眾的連接較少，該怎麼連接？因此開始談公共化。

推動與在地博物館連結

問：院長所謂「故宮公共化」，是一項政策嗎？

答：公共化方面，專業治理與社會參與，考量這些政策理念與博物館屬性，必須開始思考組織轉型，研究展覽的內涵、怎麼開放讓民眾參與，甚至怎麼整合文物與博物館相關人力資源，因此需要進行任務編組。要公共化，就要有中程計畫出來。

我希望故宮能跟台灣的博物館連結，如一些研究成果、修復成果，都能跟在地連接，所以我就逼著辦研討會與講座，讓國內博物館也一起來參與，我們在技術上或研究上的成果，應該跟台灣社會分享。

另外就是想辦法讓台灣社會更活潑踴躍地走進故宮，我們就想到請吳念真先生來為故宮作代言，名字就叫「故宮維士比」，這只是一時想起，就是要有活力，要在地化，讓故宮被整個台灣社會接納跟理解，就是要動起來，想辦法！

透過國際館際交流推薦台灣

問：院長也講到透過故宮推薦台灣，有執行藍圖嗎？

答：為達到向國際推薦台灣的目的，要加強推動整合相關部會，包括國際交流辦公室，或透過中程計畫，進行國際博物館際的交換或巡迴展覽，進行更多元的交流。一年來我們不斷研擬政策，希望很快把政策規劃一一執行。

比如研究方法，以前多是以大中國的政治或藝術發展脈絡為主，有沒有可能在研究上做更有在地思維或東方藝術文化的呈現方式以及美學的詮釋方法，讓國人與外國人都重新認識這些文化。假如以台灣為主體去思考東方文化與文物時，應該有我們自己的研究方式與不同的詮釋，才有利於讓西方認知到我們的文物。

所以思考故宮文物怎麼做研究與詮釋，就是我們要有自己的研究主體性，很重要，但是沒有人做，所以要逐步建立機制，讓外界的學術研究方法與成果也整合進來，或是可以透過不同的研究比較讓民眾也了解到台灣文化內涵，呈現文化的多元與不同的主體概況去思考物件的關係，這對傳統故宮的研究與對這些華夏文物的保存研究方法是很大的挑戰，一定要有更開放的方式，才能透過故宮推薦台灣。

問：落實政策的方法是什麼？

答：我來到故宮一年，讓國際認識台灣的文化與故宮文物，對內公共性的推動，跟台灣大眾社會文化做連結，初衷都沒改變，但要怎樣建構出將來的機制，朝著既有政策方向去做，把政策一一落實，除轉變研究的機制，最重要的是組織改造。

組織改造最主要目標是讓故宮達到博物館專業治理。先針對故宮的工作人員或研究人員，發掘他們每個人的可能性，分配到對的位置去做政策上想要執行的計畫，一年來已有一些基礎，接著就是落實的問題。單靠故宮以往的傳統與現在研究是不足的，所以也努力思考怎麼整合各界既有的資源進來。

問：中程計畫之後，願景是什麼？

答：成立董事會，朝博物館法人化的方向，達到專業治理的目標，如此也能引進國際人才，更有能量建立品牌與國際競爭力，讓故宮永續經營。

成立董事會的前提是法人化，不過，這是整個國家所有國立博物館共同的議題，不單只是故宮本身，這在行政院院內有極大共識，將來會與文化部所屬博物館成立一個統一的法人化機制。

我們也思考借鏡國外博物館案例，如美國華盛頓特區的史密森尼博物館群（Smithsonian Museums），由美國史密森尼學會營運和管理，包括博物館、藝術館及動物園等超過廿處。這個世界上最大的博物館群有董事會，董事長是副總統兼任，所以它的各個博物館，按照政策上的需求公開徵選館長，需要增強研究的就找研究型的館長，若需要行銷的就找行銷型的館長，也可以找國外的專家當博物館館長，像大英博物館那樣。

董事會可算是法人的形式，當中央做博物館法人化，故宮只是其中一個博物館，甚至故宮的館長如果需要，也可以找不同國籍的人，說不定大都會博物館館長也可以當故宮館長，因為法人化可以募款，就可以提供專業館長很高的薪水，只求發揮博物館最佳的功能。

所以在理念上博物館應該是社會參與，能做到專業治理，在組織轉型方面，可以研究國外博物館在運作上哪些比較好，博物館或故宮怎麼永續發展，在國際有競爭力，走向更專業化。

跳脫政治干擾 才能走向國際

問：訪問的最後，請院長簡潔說出心中對故宮的想法。

答：讓故宮跳出政治干擾，走向更正常專業的博物館發展，應更彈性跟國際交流，然後更有能量建立品牌與國際競爭力，改變是現階段必經之路。

要改變已有長久歷史博物館的傳統並不是件容易的事，以前沒有人那般直接和院內同仁討論或挑戰許多傳統的議題，但想要改變就必須有共識，所以須和大家不斷溝通，或許初期他們並不喜歡聽這些，不過經過一年，他們也漸漸可以接受了！