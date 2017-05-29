明又轉雨 恐影響收假交通

今各地氣溫回升 估出遊車潮增加
〔記者鄭瑋奇、簡惠茹、蔡宗勳／綜合報導〕昨日端午連假第二天各地濕涼，中南部部分地區出遊交通因雨一度壅塞，東部蘇花公路甚至因雨造成落石砸中車輛、雙向暫停通車。今日鋒面稍離，各地氣溫會回升且降雨減少，出遊車輛及北返車潮預計會明顯增加；氣象局提醒，明天端午節轉吹西南風，各地又會有局部大雨，端午收假交通恐會受到影響，呼籲民眾注意。
蘇花公路落石砸車 9點搶通
昨日宜蘭地區陰雨綿綿，台九線蘇花公路昨天下午五點多，在一一二．五公里路段持續發生落石情形，直徑最大的石塊更達兩公尺，兩台停放在路邊的轎車被落石砸中，車頂凹陷，幸無人員傷亡，蘇澳到東澳段從昨晚七點封閉，預計今早九點開通。
阿里山公路也傳落石坍方
中部山區也有零星降雨，阿里山公路七十八．四公里發生落石、坍方 ，造成交通中斷，公路養護單位懷疑可能是日前嘉義中埔地震造成土石鬆動，仍待專家釋疑。
昨日西部國道上午就湧現出遊車潮，國一南下楊梅─新竹、北上三重─五堵、國三南下土城─龍潭都一度出現時速不到四十公里的壅塞情況。國道還發生三起車禍事故，造成車流回堵。
昨傳2起闖平交道意外
前晚才傳撞人事故的台鐵，昨早再發生兩起行人闖平交道遭撞事故，上午五點多於高雄─新左營間明誠路平交道，路人騎腳踏車於平交道跌倒而遭區間車追撞；另一起是五○一次莒光號於上午六點五十九分，行經嘉義─南靖間鴿溪路平交道撞死侵入軌道的男子，百名旅客接駁至嘉義換車，該事故影響十四列次、三千六百九十名旅客，共誤點七百卅四分鐘。
前天19.7度 端午假期偏涼
氣象局表示，今天會恢復較穩定的多雲天氣，但東部宜花仍有短暫陣雨或大雨。明日端午節受到西南風影響，南部跟東半部就會有雷陣雨，各地都要注意局部大雨。
前天連假首日一度出現十九．七度低溫，氣象局氣象科技研究中心主任鄭明典表示，可能是近十年最冷的端午假期；但氣象局指出，因端午節以往多在六月，若以五月下旬相比，今年十九．七度在近十年低溫只排第五名。據統計，近十年五月下旬最低溫是二○一一年的十七．九度。