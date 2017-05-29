| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓又射飛彈入日本海 日韓急開國安會議 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

阮光民繪古早柑仔店 濃濃人情味

2017-05-29

〔記者吳柏軒／台北報導〕「希望這種情感，在全世界都通用。」漫畫家阮光民擅長描繪人情，並用真實人生體悟，繪出漫畫《用九柑仔店》，藉由現代年輕人與台灣早期雜貨店割捨不了的牽絆，以濃濃人情世故，催動淚腺讓人暖心。

阮光民的《用九柑仔店》敘述一個在城市迷惘的現代青年，因一手扶養他長大的阿公生病，辭職返回故鄉，承接阿公的雜貨店，並重新與家鄉的人事物連結。阮光民說，取名「用九」即為台語的用很久的意思，去年出版第一集強調回家，今年第一季第二集出版，以「延續」為主軸。

該漫畫是阮光民用真實人生做為原型，他說，自己阿公是跟隨國民黨來台的文職人員，也在眷村開設雜貨店經營，因此對傳統「柑仔店」很熟悉，柑仔店有些東西是超商無法取代，希望這類新舊交替、傳統與現代共存的情感，在全世界通用。

除了柑仔店的鄉土回憶，阮光民說，漫畫劇情多少也跟現實經歷有關，例如自己幼時父親經營工廠真的倒閉過，被債主追債的幼年清晰記憶，轉化成漫畫中較和平的催討；又例如漫畫主角俊龍害好友阿忠斷腿截肢，阮光民國小同學真的有人因工傷而截肢，後來自殺。

「壞的已經發生，就不用再講了。」阮光民說，寧願讓漫畫朝正面人生前進，畫出人情溫暖，同時讓自己舒服，畢竟人生都會不如意，藉好的故事創作與台詞來安慰自己，把善的循環提升到最大。如今故事即將邁入第三集，阮光民希望約五集完結，傳達台灣真正的人際情感交流。

廣告
  • 漫畫家阮光民的《用九柑仔店》描繪台灣傳統雜貨店故事，貼近土地，把人生中苦澀的人情世故都轉化成正面結局。（記者吳柏軒攝）

    漫畫家阮光民的《用九柑仔店》描繪台灣傳統雜貨店故事，貼近土地，把人生中苦澀的人情世故都轉化成正面結局。（記者吳柏軒攝）

  • 漫畫家阮光民《用九柑仔店》手繪彩色稿。（記者吳柏軒攝）

    漫畫家阮光民《用九柑仔店》手繪彩色稿。（記者吳柏軒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柑仔店 漫畫家 阮光民
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋煮✧味噌叉燒
傳統甜點✧雪花糕
海味✧小卷絲瓜麵線
多汁的芒果這樣挑！
轉寄

標題：阮光民繪古早柑仔店 濃濃人情味


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月29日‧星期一‧丁酉年五月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.