阮光民繪古早柑仔店 濃濃人情味

2017-05-29

〔記者吳柏軒／台北報導〕「希望這種情感，在全世界都通用。」漫畫家阮光民擅長描繪人情，並用真實人生體悟，繪出漫畫《用九柑仔店》，藉由現代年輕人與台灣早期雜貨店割捨不了的牽絆，以濃濃人情世故，催動淚腺讓人暖心。

阮光民的《用九柑仔店》敘述一個在城市迷惘的現代青年，因一手扶養他長大的阿公生病，辭職返回故鄉，承接阿公的雜貨店，並重新與家鄉的人事物連結。阮光民說，取名「用九」即為台語的用很久的意思，去年出版第一集強調回家，今年第一季第二集出版，以「延續」為主軸。

該漫畫是阮光民用真實人生做為原型，他說，自己阿公是跟隨國民黨來台的文職人員，也在眷村開設雜貨店經營，因此對傳統「柑仔店」很熟悉，柑仔店有些東西是超商無法取代，希望這類新舊交替、傳統與現代共存的情感，在全世界通用。

除了柑仔店的鄉土回憶，阮光民說，漫畫劇情多少也跟現實經歷有關，例如自己幼時父親經營工廠真的倒閉過，被債主追債的幼年清晰記憶，轉化成漫畫中較和平的催討；又例如漫畫主角俊龍害好友阿忠斷腿截肢，阮光民國小同學真的有人因工傷而截肢，後來自殺。

「壞的已經發生，就不用再講了。」阮光民說，寧願讓漫畫朝正面人生前進，畫出人情溫暖，同時讓自己舒服，畢竟人生都會不如意，藉好的故事創作與台詞來安慰自己，把善的循環提升到最大。如今故事即將邁入第三集，阮光民希望約五集完結，傳達台灣真正的人際情感交流。