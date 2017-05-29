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兄弟檔原創 失智「畫」為奇幻冒險

2017-05-29

〔記者吳柏軒／台北報導〕作家瓊瑤披露丈夫失智臥床、描述痛苦經歷，引發社會關注，圖文創作兄弟檔郭漁、良根，用魔幻寫實風格，把失智老人化身小男童，透過在都市叢林迷失，穿梭一○一、南機場或巷弄招牌等場景奔波，最終回家團聚的奇幻故事，傳達滿滿的台灣味與正向溫暖氣氛。

失智老人化身小孩 穿梭街頭

哥哥郭漁（本名郭宇峰）與弟弟良根（本名郭彥廷）三年前正式攜手，創「貳稿創意無限」團隊，以郭漁發想故事、良根手繪畫圖方式，關注台灣原創，近日出版的《嶄新的一天》，便帶入失智老人議題，搭配魔幻寫實畫風，讓人耳目一新。

阿公得失智症 兄弟每每被忘記

良根說，自己阿公得失智症，在家人聚餐中便每次都被阿公「忘記」，因此有了繪製畫面。郭漁表示，某天夢中挖掘，確立要朝台灣社會的議題發揮，加上弟弟的點子，一拍即合完成這次繪本，也加上自己成長的一九八○年代背景，把台灣懷舊風格納入書中，藉此保留下來，他說：「我們小時候的某些東西是很棒的，年輕一代長大後恐怕看不到！」

《嶄新的一天》故事開頭由一個小男孩自言自語，彷彿迷失在都市叢林中，場景在台灣都市巷弄切換，如一○一大樓、南機場街景也映入眼簾，更有台灣早期鐵窗公寓、繡花棉被、燒餅油條等代表物景，魔幻寫實中最後才轉折發現，小男孩是一名老人，他的奇幻冒險其實都是失智症下的反璞歸真。

良根說，每個畫面都是實際到現場取材，透過照片再描繪，圖像則採3D立體風，看起來很像電腦繪圖，但完全都是手繪，前後花了一年時間，還投稿今年的英國WIA插畫大獎，獲得專業組書籍插畫類入圍肯定。

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  • 兄弟檔郭漁（左，郭宇峰）、良根（右，郭彥廷）攜手繪製圖文繪本《嶄新的一天》，真實取材台灣巷弄街景，把親人失智症經歷畫為奇幻冒險，讓人重新認識土地與人情。 （記者吳柏軒攝）

    兄弟檔郭漁（左，郭宇峰）、良根（右，郭彥廷）攜手繪製圖文繪本《嶄新的一天》，真實取材台灣巷弄街景，把親人失智症經歷畫為奇幻冒險，讓人重新認識土地與人情。 （記者吳柏軒攝）

  • 兄弟檔郭漁、良根的作品《嶄新的一天》。 （尖端出版提供）

    兄弟檔郭漁、良根的作品《嶄新的一天》。 （尖端出版提供）

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