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直腸脫垂卡卡 30分鐘治好30年困擾

2017-05-28

文／徐弘

肛門口吊著一坨肉，不但走路時會卡卡，姿態又難看。

78歲的張太太原以為是內痔外翻，這樣過了30年卡卡的日子，直到家人帶來門診檢查，才發現肛門口那坨肉是直腸而不是痔瘡。

幸好經醫師評估後，可以接受直腸縱軸摺疊固定術，經自然孔道，不切、不割，沒有傷口，花了30分鐘，就治好長達30年來，垂到肛門口的直腸脫垂問題。

許多人常把直腸脫垂當內痔外翻，其實，痔瘡不是人人都會發生便血、血栓、脫垂、腫痛、搔癢等症狀，需要就醫的比率約只佔總人口的3%-5%之間。

直腸脫垂雖不常見，卻也絕非罕見，但完全脫垂者，可見好幾公分長的一大節直腸吊掛在肛門外。

此症常見於年邁衰弱且歷經多次生產的女性長者，另一個好發族群則是營養或發育較差的幼兒。

◎直腸脫垂的病因：

●幼兒方面與骨盆腔發育遲緩有關，所以有些兒童不經治療，在成長過程中會自行痊癒，有些在施予簡單的局部硬化劑注射治療，即獲療效。

●成人發病的真正機轉並不清楚，男女均可能發生，不過似乎女性比較多見。推測其機轉應與骨盆腔底長期受力所導致的血管、神經或肌肉傷害有關。特別是一些年長的多產婦女在60-70歲之後，骨盆底肌及肛門括約肌明顯鬆弛，期間當然包含了身體老化的因素。

男性或無懷孕及生產經驗者呈現同樣症狀，推測應以不良的排便習慣為最可能原因，其次則仍不脫與神經病變有關。

這些因素導致骨盆腔底部的肌肉鬆弛無力，特別是提肛肌，以致骨盆腔內的器官如：直腸、子宮、膀胱向外膨出或脫垂。

直腸脫垂治療方式，外科手術矯正是唯一有效的選擇。

近年來由伊拉克蘇萊曼尼大學醫學院醫師們發表的手術方法「直腸縱軸摺疊固定術」對年長者而言，是比較簡單、安全的方法。日前有兩位95歲的阿嬤術後很滿意，家屬也高興阿嬤不再夾著直腸受苦。

此方法只要簡單的靜脈或局部麻醉，在3個等分部位，分別從脫垂腸節最頂端開始，由內往外以縱軸連續密縫方式，一直縫到齒狀線為止，達成縮短及摺疊直腸壁的效果。因不切、不割，只有針線縫合，術後體表看不到手術傷口，也無明顯疼痛。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院大腸直腸外科醫師）

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  • ▲直腸脫垂會讓人行走不方便，生活品質差；圖為情境照。（照片提供／徐弘）

    ▲直腸脫垂會讓人行走不方便，生活品質差；圖為情境照。（照片提供／徐弘）

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標題：直腸脫垂卡卡 30分鐘治好30年困擾


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