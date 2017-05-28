長期單側鼻塞 小心腫瘤上身

2017-05-28

文／陳亮宇、張益豪

◎案例一：45歲張小姐長期為左側鼻塞所苦，鼻涕經常呈黃色黏著狀，偶爾夾雜帶有血絲狀的分泌物，在診所接受藥物治療，效果不佳。

於是她到醫院先後接受鼻內視鏡與電腦斷層檢查發現，左側鼻部與鼻竇長滿乳突樣的腫瘤，雖然切片結果證實為良性的倒生性乳突瘤，但仍有潛在癌化風險，經鼻竇內視鏡手術切除後，目前定期於門診追蹤，並無復發跡象。

◎案例二：27歲游小姐也是長期左側鼻塞，鼻涕中伴有血絲，耳朵經常有悶塞感，於門診接受鼻內視鏡檢查發現，鼻咽部有一個腫大且充血的腫瘤，切片後發現是鼻咽癌。目前正積極治療中。

台灣地處亞熱帶，且國內的空氣品質日漸低下，造成過敏性鼻塞的病患不斷增加，尤其是鼻塞症狀十分普遍，因此許多人掉以輕心。殊不知魔鬼往往藏在細節裡，若總是單側鼻塞，恐與腫瘤有關。

許多患者就診時，常自述呼吸時，鼻孔會輪流塞住，僅能用一邊鼻孔呼吸，其實這是正常現象，我們稱為「鼻循環」，其受到自律神經調控，約2.5至3.5小時為一週期，此週期也會隨著年齡越大而越長。

但若鼻孔塞住的情形只發生在某一側，或總是某一側比較明顯，甚至合併出現膿性分泌物、血絲、麻脹痛等神經症狀，以及出現視力變差、牙痛等情形，就得當心，因為可能是惡性腫瘤。

單側鼻塞在不同年齡層有不同表現，若出生不久的嬰兒僅有單側鼻孔有氣息流動，可能為後鼻孔狹窄或閉鎖所致；若好動的嬰兒單側鼻孔出現惡臭或膿液，可能為異物塞住造成；青少年若向家長抱怨單側鼻塞影響專注力，則應該檢查鼻中膈是否彎曲。

單側鼻塞通常與單側鼻竇炎有關。根據2010年本土研究分析，台灣約7成單側鼻竇炎個案與腫瘤、黴菌感染、鼻息肉有關，所以無論任何年齡層，只要出現單側鼻塞合併血絲、臉部麻脹或疼痛等症狀，都應立即求診專科醫師，並接受上呼吸道檢查，才能有效診斷病因。

（作者分別為亞洲大學附屬醫院耳鼻喉頭頸外科主任、台北榮民總醫院新竹分院耳鼻喉科主治醫師）