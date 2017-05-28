林堉琪基金會 助脊損者重建

2017-05-28

根據脊髓損傷潛能發展中心資料，目前國內約有6萬多名脊髓損傷者，且每年持續增加1000多名案例，平均受傷年齡只有27歲，分別因車禍、工作意外、墜樓等因素造成脊髓損傷。為籌募脊髓損傷者重建訓練經費，林堉琪先生紀念基金會、脊髓損傷潛能發展中心，昨於台北花博園區舉辦愛心園遊會，募款所得分別捐贈桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心與台東天主教聖十字架瑪利德蘭社會福利基金會。現年25歲的周凱陵去年當兵退伍前夕車禍，造成下半身癱瘓，幾次差點輕生，後來透過復健、輔具逐漸找回自信，昨天在園遊會中秀出好舞藝。（記者楊綿傑）