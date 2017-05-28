| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！ 北市6月底完成有線電視數位化
 首頁 > 生活

林堉琪基金會 助脊損者重建

2017-05-28

根據脊髓損傷潛能發展中心資料，目前國內約有6萬多名脊髓損傷者，且每年持續增加1000多名案例，平均受傷年齡只有27歲，分別因車禍、工作意外、墜樓等因素造成脊髓損傷。為籌募脊髓損傷者重建訓練經費，林堉琪先生紀念基金會、脊髓損傷潛能發展中心，昨於台北花博園區舉辦愛心園遊會，募款所得分別捐贈桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心與台東天主教聖十字架瑪利德蘭社會福利基金會。現年25歲的周凱陵去年當兵退伍前夕車禍，造成下半身癱瘓，幾次差點輕生，後來透過復健、輔具逐漸找回自信，昨天在園遊會中秀出好舞藝。（記者楊綿傑）

廣告
  • 宏國關係企業林堉琪先生紀念基金會27日舉辦「讓生命發光」愛心園遊會，董事長林謝罕見（左）捐贈105年聖誕紅義賣所得206萬3700元，並收下由脊髓損傷潛能發展中心董事長林進興（右）致贈的感謝紀念座。（記者劉信德攝）

    宏國關係企業林堉琪先生紀念基金會27日舉辦「讓生命發光」愛心園遊會，董事長林謝罕見（左）捐贈105年聖誕紅義賣所得206萬3700元，並收下由脊髓損傷潛能發展中心董事長林進興（右）致贈的感謝紀念座。（記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林堉琪基金會 脊髓損傷者 重建
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋煮✧味噌叉燒
傳統甜點✧雪花糕
海味✧小卷絲瓜麵線
多汁的芒果這樣挑！
轉寄

標題：林堉琪基金會 助脊損者重建


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月28日‧星期日‧丁酉年五月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.