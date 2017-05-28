連假首日 國道8起事故更塞

2017-05-28

〔記者蕭玗欣、林敬倫／綜合報導〕端午連假首日國道南下塞爆，時速低於40公里。主要是因為昨國道全線共發生8起追撞事故，導致部分路段出現短暫性壅塞。

高公局統計，昨上午6時開始出現南下車潮，包括國一南下湖口—新竹系統路段都出現龜速，時速僅維持30公里左右，國五上午7時實施高乘載管制前，雪隧時速也只有30多公里，中午過後部分路段才逐漸舒緩；下午1時又開始出現另一波南下車潮，北部因下雨及零星事故，造成國一南下內湖—圓山、湖口服務區—竹北、國三南下土城—樹林等路段車多壅塞。

高公局建議，用路人今日（28日）如果要前往宜蘭，上午5時半前就要進入南港系統。另，蘇花公路上午也從東澳堵塞到蘇澳市區；警方建議民眾，今天盡量避免尖峰時間行駛蘇花公路。

高公局提醒，端午連假期間每日凌晨零時至5時國道全線雙向暫停收費，國道三號新竹系統至燕巢系統採單一費率八折收費。今天的高乘載管制路段包括上午7時至12時國道五號南下南港系統、石碇及坪林入口匝道，及下午3時到晚上8時國道五號北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的入口匝道。

台鐵要漲票價 交部仍未核准

此外，台鐵票價20年未漲，昨天傳出上週向交通部提出調整方案，平均漲幅7.5%，初步規劃通勤族優惠票5.5折，新增5.3折的「學生實名制定期票」。但交通部不滿意。

據了解，有幕僚形容新版本「離部長賀陳旦要的還差9成」，已經要求台鐵通盤考量運量與人力變化，深入檢討後重新再擬新版本。交通部表示，該案仍在討論階段，並未正式提案。