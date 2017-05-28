2025非核家園 經長：電價約漲1成

2017-05-28

〔記者張慧雯／台北報導〕政府力推2025年非核家園能源轉型政策目標，今年1月初電業法修正案三讀通過，外界擔心電價恐持續飆漲。經濟部長李世光澄清，若以「燃料成本不變」為前提，搭配2025年發電占比規劃進行精算，電價漲幅僅約10％。

燃料成本不變下精算

李世光接受中央社專訪指出，整體來看，綠能到2025年並不會直接取代核能發電的缺口，部分學者認為電價恐漲逾40％，「都是錯的」。他表示，電價結構超過50％是燃料成本，這才是電價是否上漲的最大變數，若以目前燃料成本不變為前提，再納入天然氣發電占比50％、燃煤30％、再生能源20％的目標，估計到2025年對電價整體影響約10％。他說，若要仔細分析成本，應整體考量「從搖籃到墳墓都要看」。

漲4成? 李世光︰錯的

李世光認為，「電業法」是基礎鋼筋，而綠電憑證、再生能源條例躉購等法規則是樑柱，目前國內綠能產業還不成熟，經濟部要花時間進行產業轉型，或許民眾現在「無感」，但未來絕對會逐漸加溫。

綠能產業逐漸加溫

李世光強調，政府投入巨資建設綠能，每個環節都有大量的商機，需要高附加價值的專業工作人才，預估可創造出至少一比一的效益。

他舉例，2025年離岸風電發電規模要達3GW（10億瓦），目前已有很多外商排隊等著投資，且有廠商開始發電，但因現行法規無法讓外籍船隻進港躲颱風，若外商能在台灣建置船隻，就不需要花費一天800萬元的租金及油料費，甚至可考慮自組維修船隊，能創造更多工作機會。